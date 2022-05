STF: “Sanierung der Aldeiner Brücke verzögert sich weiter”

Aldein – Bereits im Jahr 2016 wurde die Sanierung der Aldeiner Brücke vom damaligen Landesrat Florian Mussner versprochen. Vor zwei Jahren war von einer Ausschreibung der Arbeiten 2022 die Rede. Nun scheint die Ausschreibung erst ab 2025 zu erfolgen.

Die Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle, haben auf Anregung der beiden Montaner Gemeinderäte Werner Thaler und Heidi Seppi Lindner eine Landtagsanfrage über den Stand der Planung und Baubeginn der Sanierung der Aldeiner Brücke eingebracht. “Das Ergebnis war mehr als ernüchternd.”

Defacto seien bislang nicht einmal die Planungen abgeschlossen. Derzeit würden die geologischen, seismischen und Materialuntersuchungen am bestehenden Bauwerk durchgeführt, sodass anschließend mit der Planung fortgefahren werden könne, so Landesrat Alfreider in seiner Antwort auf die Landtagsanfrage. Der Landesrat teilte zudem mit, dass die Ausschreibung der Arbeiten erst ab dem Jahr 2025 vorgesehen sei. Die Planung sei jedoch so ausgerichtet, dass die Arbeiten eventuell vorverlegt werden könnten, sollte eine Finanzierung früher möglich sein. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Die Süd-Tiroler Freiheit im Unterland/Überetsch schließt daraus, dass für die Sanierungsarbeiten an der Aldeiner Brücke weiterhin die notwendigen Geldmittel fehlen bzw. derzeit wegen anderer Prioritäten nicht bereitgestellt werden können. Laut Schätzungen aus dem Jahre 2016 belaufen sich die Kosten auf 5,6 Millionen Euro.

Die Bezirksgruppe und die Gemeinderäte fordern, die Sanierung endlich anzugehen. Die Aldeiner Brücke ist mit einer Länge von knapp 160 Metern und einer Bogenspannweite von fast 120 Metern die längste Brücke Südtirols.