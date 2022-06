STF schlägt vor: “Beispiel Österreichs folgen”

Bozen – In Österreich wird die Corona-Impfpflicht komplett abgeschafft. Die Begründung: „Impfpflicht habe zur Polarisierung in der Gesellschaft geführt und wenig bewirkt.“ Die Süd-Tiroler Freiheit fühlt sich in ihren Forderungen bestätigt. Sie appelliert an die Landesregierung, “dem Beispiel Österreichs zu folgen und sich dafür einzusetzen, dass auch in Südtirol die Impfpflicht sofort für alle abgeschafft wird.”

“Wir haben uns stets gegen die Impfpflicht ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass sie nicht das gewünschte Ergebnis bringt und lediglich zu Diskriminierungen und zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Die Menschen haben ein Recht auf Entscheidungsfreiheit. Diese Freiheit muss den Menschen in jeglicher Hinsicht gewährt werden“, betont die Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz-Tammerle.

Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll meint: „Die Impfpflicht hat die Spaltung der Gesellschaft weiter vorangetrieben und Menschen nicht nur ihrer bürgerlichen Rechte, sondern auch ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt.”