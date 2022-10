STF: „Unrechtsgrenzen halten nicht“

Bozen – Deutschland feiert heute den Tag der deutschen Einheit. Am 3. Oktober 1990 wurde die Teilung Deutschlands friedlich beendet und die Wiedervereinigung vollzogen. Darauf machen die Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll und Myriam Atz-Tammerle sowie die Tiroler FPÖ-Abgeordnete Gudrun Kofler aufmerksam.

„Noch kurz zuvor waren sich Politiker, Historiker, Journalisten und Militärexperten einig, dass die Teilung Deutschlands nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, dass eine Wiedervereinigung pure Illusion sei, die Grünen sprachen sogar von rechtsradikalem Gedankengut. Allein, die Bevölkerung hielt sich nicht an diese ‚Experten-Meinung‘. Der Wunsch nach Freiheit und Einheit war größer“, so die Abgeordneten.

In einer gemeinsamen und grenzüberschreitenden Aussendung weisen Knoll, Atz-Tammerle und Kofler darauf hin, dass auch die Teilung Tirols nicht unüberwindbar sei und die Loslösung Südtirols von Italien – angesichts der Gefahren durch eine faschistische Meloni-Regierung – aktueller und notwendiger denn je sei.

„Wenn nach dem antifaschistischen Gedenkmarsch der Schützen in Bozen die faschistischen Fratelli d’Italia nun schon lautstark fordern, dass den Schützen jedwede Finanzierung verboten werden soll, zeigt das deutlich, was diese Leute mit Südtirol vorhaben. Auch 1922 hat es so begonnen. Angesichts dieser Entwicklungen ist es notwendiger denn je, über eine Loslösung Südtirols von Italien zu sprechen und politische Scheuklappen abzulegen. Die Wiedervereinigung Deutschlands zeigt uns deutlich, was man erreichen kann, wenn man nur will“, erklären die Abgeordneten.

Die Geschichte stehe nicht still. Es gebe weltweit keine Grenze, die für die Ewigkeit gemacht sei. „Auch die Unrechtsgrenze am Brenner wird fallen, wenn sie von den Bürgern nördlich und südlich des Brenners nicht mehr akzeptiert wird“, sind die Abgeordneten überzeugt.

„Der heutige Tag der deutschen Einheit zeigt uns, wie gut, wie wichtig und wie richtig es war, dass man nicht auf jene Stimmen gehört hat, die sich eine Wiedervereinigung nicht vorstellen konnten oder wollten. Als gewählte Landtagsabgeordnete in Nord-, Ost- und Südtirol werden wir uns daher gemeinsam für eine Beseitigung der Unrechtsgrenze am Brenner einsetzen, damit Südtirol seine Freiheit und Sicherheit zurückbekommt und wir in Zukunft auch bei uns einen Tag der Einheit Tirols feiern können“, heißt es abschließend in der Aussendung.