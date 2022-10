Stichwahl um das Präsidentenamt in Slowenien

Der konservative Ex-Außenminister Anže Logar hat die erste Runde der slowenischen Präsidentenwahl am Sonntag klar gewonnen. Logar kam auf 34 Prozent der Stimmen und wird am 13. November in einer Stichwahl gegen die Quereinsteigerin Nataša Pirc Musar antreten, die 26,9 Prozent der Stimmen erreichte. Dies teilte die Wahlkommission nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen mit. Der Kandidat von Regierungschef Robert Golob, EU-Mandatar Milan Brglez, kam nur auf 15,4 Prozent.

Golob war erst im April nach einem Erdrutschsieg seiner Freiheitsbewegung (GS) an die Macht gekommen. Das Abschneiden von Brglez wollte der Regierungschef nicht als Niederlage des Regierungslagers werten. Vielmehr stellte er sich am späten Abend hinter Pirc Musar und zeigte sich überzeugt, dass sie die Stichwahl gegen Logar gewinnen werde. Logar war als unabhängiger Kandidat angetreten, um sich vom umstrittenen Ex-Premier Janez Janša zu distanzieren, dessen enger Weggefährte er über zwei Jahrzehnte gewesen war.