Strache lädt zur Präsentation der neuen Partei ein

Strache macht sich bereit für den Wahlkampf in Wien

Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird zur Präsentation seiner neuen Partei kommenden Freitag wieder in die Sofiensäle laden – also dorthin, wo er im Jänner seinen ersten Auftritt nach der Ibiza-Affäre absolviert hatte. Das berichtet die “Kleine Zeitung”. Strache hat Ende April angekündigt, am 15. Mai seine neue, österreichweite Bürgerbewegung zu präsentieren.

Auch der Name und das Programm sollen dort verkündet werden. Dass die Bewegung – die derzeit noch “Die Allianz für Österreich” heißt – seinen Name im Titel tragen werde, davon könne man ausgehen, hatte Strache zuletzt betont.

Der Ex-Chefblaue will, das hat er ebenfalls schon verkündet, bei der Wien-Wahl im Herbst als Spitzenkandidat der Liste ins Rennen gehen, wobei diese für ein Antreten Unterstützungserklärungen sammeln muss. Die Allianz war Ende 2019 von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Landtagsmandataren gegründet worden.