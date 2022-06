Studienbeihilfen für Medizinstudium: Infotermine des UMCH Hamburg

Bozen/Hamburg – Wer sich für ein Medizinstudium am Campus der Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch (UMCH) in Hamburg interessiert, kann sich bei einem der zwei Infotage im Juni über das Studium und die Studienbeihilfe des Landes informieren. Denn für das Studienjahr 2022/23 vergibt das Land 15 Studienbeihilfen für Erstimmatrikulierte und weitere drei Beihilfen für Studierende, die sich für einen Transferplatz interessieren. Die Bewerbungen am UMCH laufen noch bis 22. Juni 2022, beziehungsweise bis zum 14. Juni für die Transferplätze.

Um die Studienbeihilfe des Landes in Anspruch zu nehmen, müssen Bewerberinnen und Bewerber zum Zeitpunkt der Anmeldung den Zweisprachigkeitsnachweis B2 besitzen. An die Studienbeihilfe ist zudem die Auflage geknüpft, dass die Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin mindestens vier Jahre lang im Südtiroler Gesundheitsdienst arbeiten.

Infotage am 7. und 13 Juni

Der UMCH Hamburg organisiert in den kommenden Wochen zwei Infotermine für interessierte Bewerber: Diese finden am Dienstag, 7. Juni und Montag, 13. Juni jeweils um 17:00 Uhr online statt. Um daran teilzunehmen, ist eine Anmeldung bei Frau Katja Säcker (katja.saecker@edu.umch.de) notwendig. Im Anschluss an die Veranstaltungen werden Experten vom Amt für Gesundheitsordnung über die Studienbeihilfe informieren und Fragen dazu beantworten.

Für Informationen zur Finanzierung des Studienplatzes können sich Interessierte direkt an das Landesamt für Gesundheitsordnung (E-Mail: gesundheitsordnung@provinz.bz.it, Birgit Schmid: Tel.: +39 0471 418154 und Josefine Spitaler: Tel.: +39 0471 418150) wenden. Weitere Informationen gibt es auf dem Internetportal der Abteilung Gesundheit.