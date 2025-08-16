Sudan: Zumindest 17 Tote in belagerter Stadt El Fasher

Von: APA/AFP

Bei heftigem Bombardement der belagerten Stadt El Fasher (Al-Fashir) in der Krisenregion Darfur im nordafrikanischen Sudan sind Gesundheitskreisen zufolge am Samstag mindestens 17 Zivilisten getötet und 25 weitere verletzt worden. Die Zahlen verlauteten aus einer Quelle in einem Krankenhaus der Stadt. Die tatsächliche Opferzahl bei dem jüngsten Beschuss durch die RSF-Miliz sei aber wohl höher, hieß es aus dem Spital. Andere Tote seien direkt von Angehörigen beerdigt worden.

Erst wenige Tage zuvor waren bei einem Angriff der RSF-Miliz auf ein Flüchtlingslager nördlich von El Fasher nach Angaben von Rettungskräften mehr als 40 Zivilisten getötet worden. El Fasher ist die letzte Stadt in der westlichen Region Darfur, die noch von der sudanesischen Armee kontrolliert wird.

Binnen einer Woche mindestens 63 Menschen verhungert

Zudem hatte am vergangenen Sonntag ein Vertreter des regionalen Gesundheitsministeriums berichtet, dass in El Fasher binnen einer Woche mindestens 63 Menschen verhungert seien. Die meisten Hungertoten seien Frauen und Kinder.

Kämpfer der RSF-Miliz belagern die Stadt seit Mai 2024, die Menschen sind komplett von Hilfslieferungen abgeschnitten. Tausende von ihnen drohen nach Einschätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) zu verhungern.

Blutiger Machtkampf seit April 2023

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit April 2023 einen blutigen Machtkampf. Der Norden und der Osten des Landes sind weitestgehend unter der Kontrolle der Militärregierung. Die RSF kontrolliert große Gebiete des Südens und fast die komplette Region Darfur.

Das nordostafrikanische Land erlebt derzeit zudem seinen tödlichsten Cholera-Ausbruch seit Jahren. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass in dem Land binnen einer Woche mindestens 40 Menschen an der Magen-Darm-Erkrankung gestorben seien.