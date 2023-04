Sudanesische Miliz stimmt erneut Waffenruhe zu

Die mit den sudanesischen Streitkräften rivalisierende paramilitärische Gruppe RSF hat am Mittwoch erneut einer 24-stündigen Waffenruhe zugestimmt. Der Waffenstillstand solle ab Mittwoch, 18.00 Uhr MESZ, gelten, erklärten die Rapid Support Forces (RSF) am Mittwochnachmittag über Twitter. “Wir bestätigen unser volles Engagement für einen vollständigen Waffenstillstand”, so die RSF weiter. Eine Bestätigung der Waffenruhe durch das sudanesische Militär blieb zunächst aus.

Internationale Vermittler versuchen seit Tagen, die Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand zu bewegen, um humanitäre Korridore zu schaffen. Bereits mehrmals wurden zugesagte Feuerpausen gebrochen. In dem nordostafrikanischen Land liefern sich Einheiten der Armee und der RSF-Miliz seit Samstag erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF in die Armee gescheitert.

Für die in ihren Wohnungen festsitzenden Zivilisten wurde die Lage zunehmend hoffnungslos: Die Nahrungsmittel-Vorräte schwinden, der Strom fällt aus, Trinkwasser fehlt. Die Aussicht auf eine Evakuierung der Menschen am Dienstag war zerstört worden, nachdem eine humanitäre Feuerpause nur Minuten nach ihrem Inkrafttreten wieder gebrochen worden war.

39 der insgesamt 59 Krankenhäuser und Kliniken der Hauptstadt waren wegen der anhaltenden Kämpfe außer Betrieb, wie das sudanesische Ärztekomitee am Mittwoch mitteilte. Einige Krankenhäuser seien bombardiert, andere angegriffen und geplündert worden, hieß es. Das Komitee forderte eine “dringende Intervention” zum Schutz des medizinischen Personals und der Patienten.

Ein Mitarbeiter der Europäischen Kommission ist unterdessen angeschossen worden. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der Behörde. Demnach handelt es sich um den Leiter des Büros der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) in Khartum. Er ist Belgier und arbeitet seit 2019 dort in dieser Funktion.

Angaben zu den Umständen des Vorfalls und zur Schwere der Verletzung machte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht. Sie wollte auch nichts zu seinem aktuellen Aufenthaltsort sagen. Die “New York Times” berichtete, der Mann sei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Er soll in der Nacht von Sonntag auf Montag verschwunden und dann erst am Dienstag von Kollegen gefunden worden sein.

Bereits am Montagabend hatte die EU einen Angriff auf den EU-Botschafter im Sudan bestätigt. Der Ire Aidan O’Hara wurde nach jüngsten Angaben in seiner Residenz von bewaffneten Männern in Militärkleidung überfallen und ausgeraubt. Er blieb unverletzt.

Regierungen verschiedener Länder begannen mit Planungen, ihre Mitarbeiter aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Tausende Ausländer sind noch vor Ort, darunter viele UNO-Mitarbeiter. Eine von Deutschland geplante Evakuierung seiner Staatsbürger wurde wegen der Sicherheitslage laut einem Bericht des “Spiegel” zunächst abgebrochen. Die Flugzeuge waren am Mittwoch am frühen Morgen in Deutschland gestartet. Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum stand in den vergangenen Tagen im Zentrum der Kampfhandlungen.

Österreich plant derzeit keine Evakuierung seiner Staatsbürger. Aus dem Außenministerium in Wien hieß es am Mittwoch auf Anfrage, aufgrund der Sicherheitssituation könne man den Leuten nur raten, dringend an einem sicheren Ort zu bleiben. Rund 45 Österreicherinnen und Österreicher befinden sich laut Informationen des Außenministeriums derzeit im Sudan, die meisten davon sind Auslandsösterreicher und deren Angehörige.

Seit Ausbruch der Kämpfe kamen laut den Vereinten Nationen 270 Menschen ums Leben, 2.600 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl dürfte aber weit höher liegen. Viele Verletzte schaffen es wegen der Gefechte nicht in ein Krankenhaus, mehrere Kliniken sind nach Angaben von Ärzten zudem geschlossen, von Kämpfern besetzt oder werden beschossen.

Die Kämpfe sind das Ergebnis eines tiefen Risses zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF, die 2013 von dem – später von Armee und RSF gemeinsam gestürzten – Langzeit-Herrscher Omar al-Bashir gegründet worden war. Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und RSF-Anführer Mohamed Hamdan Dagalo waren seit der Machtübernahme 2019 Verbündete, trotz mancher Spannungen.

Im Oktober 2021 führten beide auch den Militärputsch gegen die zivile Regierung an, wodurch der international unterstützte Übergang zur Demokratie gestoppt wurde. Dagalo, genannt Hemedti, nennt den Putsch inzwischen einen “Fehler”, während Burhan weiter daran festhält. Am Samstag dann brachen heftige Kämpfe zwischen beiden Seiten aus. Die internationale Gemeinschaft hat beide Seiten aufgerufen, diese sofort einzustellen.