Südafrikaner wählen neues Parlament

Von: APA/dpa

In Südafrika hat am Mittwoch in der Früh die Parlamentswahl begonnen. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 ihre absolute Mehrheit zu verlieren. In den vergangenen 30 Jahren regierte die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela allein. Laut Umfragen soll der ANC nun unter die 50-Prozent-Marke fallen und eine Koalition eingehen müssen. Die Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Als Grund für das absehbar schlechtere Abschneiden des ANC in dem Land mit 61 Millionen Einwohnern gilt die schwache Regierungsbilanz: eine schwächelnde Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit und Armut, marode Staatsunternehmen, regelmäßige Stromabschaltungen und Ausfälle in der Wasserversorgung, ein bröckelndes Gesundheitssystem sowie hohe Kriminalität und eine dysfunktionale Strafjustiz. Die politische Elite gilt als korrupt.

Mitglieder von 52 Parteien konkurrieren am Mittwoch um die 400 Sitze des Nationalparlaments. Auch Provinzregierungen werden neu gewählt. Von den 40,1 Millionen Wahlberechtigten haben sich 27,4 Millionen, oder etwa 68 Prozent, registriert. Sie können von 7.00 bis 21.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Das neugewählte Parlament muss innerhalb von 14 Tagen nach Verkündung der Ergebnisse eine Regierung bilden und einen Präsidenten wählen.

Die größte Konkurrenz für den ANC ist die wirtschaftsliberale Democratic Alliance (DA). Sie regiert bereits das Westkap, in der sich die Touristenmetropole Kapstadt befindet, auf Landesebene. Auch die marxistisch geprägte Economic Freedom Fighters (EFF) Partei, die vom ehemaligen Vorsitzenden des ANC Jugendverbands, Julius Malema, angeführt wird, macht dem ANC Konkurrenz. Dazu kommt ein Neuling in der politischen Szene, der schnell an Popularität gewonnen hat – die von Ex-Präsident Jacob Zuma angeführte uMkhonto we Sizwe (MK) Partei.

Südafrika ist die größte Volkswirtschaft und ein politisches Schwergewicht auf dem afrikanischen Kontinent. Es gilt als “Tor zu Afrika”, als Zugangsland zu einem Kontinent, der aufgrund seiner für die Energiewende wichtigen Rohstoffvorkommen international immer wichtiger wird. Obwohl Südafrika gute Beziehungen zu westlichen Ländern aufrechterhält, ist die Regierung eng mit Russland und China verbunden.