Südafrikanisches Parlament durch Feuer komplett zerstört

Das südafrikanische Parlament in Kapstadt ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Der Sitz der Abgeordneten sei durch die seit dem Morgen wütenden Flammen “komplett verbrannt”, sagte am Sonntagnachmittag ein Parlamentssprecher. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Nach Angaben von Präsident Cyril Ramaphosa wurde eine Person festgenommen und befragt.

Informationen über Opfer lagen zunächst nicht vor. “Das Dach des alten Versammlungsgebäudes ist eingestürzt”, sagte Jean-Pierre Smith, Mitglied des städtischen Ausschusses für Sicherheit. Der Brand war gegen 04.00 Uhr (MEZ) im ältesten Flügel des Parlamentskomplexes ausgebrochen, der 1884 fertiggestellt worden war und über einige holzgetäfelte Sitzungsräume verfügt. In dem historischen Gebäude befinden sich eine Sammlung seltener Bücher und eine Originalfassung der früheren südafrikanischen Nationalhymne “Die Stem Suid-Afrika” (Die Stimme Südafrikas).

Die Feuerwehr musste im Laufe des Tages Verstärkung anfordern. Von einem Kran aus versuchte die Feuerwehr, die Flammen zu löschen. Die ehemalige Bürgermeisterin von Kapstadt und jetzige Ministerin Patricia de Lille warnte, es könne noch mehrere Stunden dauern, bis das Feuer unter Kontrolle sei.

Auf Fernsehbildern war zuvor zu sehen gewesen, wie riesige Flammen aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Insgesamt besteht der Parlamentskomplex aus drei Teilen. Der neuere Gebäudekomplex, der von der heutigen Nationalversammlung genutzt wird, stammt aus den 1920er und 1980er-Jahren.

Die Rettungskräfte riegelten die Straßen des Viertels rasch ab. Die Absperrungen reichten bis in die Nähe der Kathedrale, in der am Vortag die Trauerfeier für den Friedensnobelpreisträger und Bischof Desmond Tutu stattgefunden hatte und in der Tutu am frühen Sonntagmorgen in einer Urne beigesetzt wurde.

Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, das aus der Nationalversammlung und dem Oberhaus – dem Rat der Provinzen – besteht, während die Regierung in Pretoria angesiedelt ist. Im Parlament in Kapstadt hatte der damalige Präsident FW de Klerk 1990 das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes erklärt.

Schon im März hatte es in dem Gebäude gebrannt, das Feuer war aber schnell unter Kontrolle gebracht worden. Im April hatte ein Großbrand am Tafelberg in Kapstadt für Verwüstungen gesorgt. Das Feuer hatte mehrere historische Gebäude erfasst und unter anderem Teile der Universitätsbibliothek zerstört.