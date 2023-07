Südkoreanischer Präsident zu Gespräch mit Selenskyj in Kiew

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol ist überraschend in Kiew eingetroffen. Es sei der erste Besuch von Yoon in der ukrainischen Hauptstadt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf das südkoreanische Präsidialamt. Auf der Agenda stand ein Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Yoon hatte diese Woche auch am NATO-Gipfel in Vilnius teilgenommen.

Nach britischen Geheimdiensteinschätzungen sind unterdessen mehrere Offiziere in der russischen Armee unzufrieden mit der militärischen Führung. “Direkte Kritik von Untergebenen wird wahrscheinlich zu einem zunehmenden Problem für Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Chef des Generalstabs, General Gerassimow”, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit.

Die Briten setzten sich in ihrem täglichen Update bei Twitter mit der Entlassung von General Iwan Popow auseinander. Er hatte Kritik an seinen Vorgesetzten und der Kriegsführung in der Ukraine geübt und war als Kommandant der 58. Armee entlassen worden.

“Popows Äußerungen machen auf die große Unzufriedenheit aufmerksam, die viele Offiziere wahrscheinlich gegenüber der ranghohen militärischen Führung hegen”, hieß es weiter. Die Beschwerden ähnelten weitgehend denen, die der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, vor seiner Meuterei geäußert habe.

Prigoschin hatte immer wieder Führungsschwäche, Chaos und Unfähigkeit unter Verteidigungsminister Schoigu angeprangert. Im Juni zettelte Prigoschin einen Aufstand an, brach ihn aber wenig später ab.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.