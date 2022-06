Südtirol hat 19 neue Mobilitätsexperten

Bozen – Drei Monate lang haben sich 19 Verantwortliche in Politik und Verwaltung sowie Planende von Mobilitätsinfrastruktur, Selbständige und Angestellte aus der Privatwirtschaft intensiv mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität auseinandergesetzt.

Beim fünften “Mobilitätslehrgang”, organisiert von Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) gemeinsam mit der Klimahaus-Agentur, haben sich die Teilnehmenden hauptsächlich mit Mobilitätsthematiken auf Gemeindeebene befasst und den öffentlichen Nahverkehr in den Vordergrund gestellt. Eine Exkursion führte auch zu Best Practices in der Schweiz.

“Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich Verkehr vermeiden und nachhaltiger gestalten lässt, und welche Rolle dabei die öffentliche Mobilität spielt”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Grundsätzlich gelte, dass viele Elemente nahtlos ineinandergreifen müssen, damit nachhaltige Mobilität funktioniert: “Wenn die Anreise mit dem Fahrrad oder dem Citybus auf die Bedürfnisse der Zugpendler beziehungsweise Buspendler abgestimmt ist und ein möglichst reibungsloser Umstieg möglich ist, dann sind wir unserem Ziel einen großen Schritt nähergekommen. Nämlich, dass die öffentlichen Verkehrsmittel die erste Wahl für Pendlerstrecken bei der Fortbewegung sind”, meint Alfreider.

Zum Abschluss des Mobilitätslehrgangs haben alle Teilnehmenden heute ihr Diplom erhalten.