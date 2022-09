„Südtirol hat ein starkes Signal nach Rom gesendet“

Bozen – Die Parlamentswahlen in Italien sind geschlagen. Landeshauptmann Arno Kompatscher zeigt sich mit dem Abschneiden seiner Partei zufrieden.

„Insgesamt kann man sagen, dass das Ergebnis der Südtiroler Volkspartei positiv ist – angesichts eines schwierigen Kontexts. Alle Parteien mit Regierungsverantwortung, die mit den schweren Krisen umgehen mussten, wurden an der Urne abgestraft“, erklärte Kompatscher im Interview mit Alto Adige online.

Die SVP habe ihre Position bestätigt. Fünf von sechs gewählten Vertretern seien von der Südtiroler Volkspartei. Gleichzeitig sei das Parlament verkleinert worden. „Damit haben wir im Verhältnis sogar ein stärkeres Gewicht“, betonte Kompatscher. Den sechsten Parlamentarier habe man nur um eine Handvoll Stimmen verpasst.

Der ehemaligen Bozner Bürgermeister Luigi Spagnolli, der für das Mittelinks-Bündnis angetreten ist, konnte sich bekanntlich gegen den SVP-Kandidaten Manfred Mayr durchsetzen. „Auch mit Luigi Spagnolli ist sicher ein autonomiefreundlicher Kandidat in den Senat gewählt worden“, zeigt sich Kompatscher zuversichtlich.

Das Land habe mit dieser Wahl ein starkes Signal nach Rom gesendet. „Es wird von den politischen Vertretern verlangt, die Autonomie zu verteidigen und weiter zu entwickeln“, so Kompatscher.

Wie sich die Autonomie mit einem Parlament weiter entwickeln kann, in der die Mitterechts-Allianz die Mehrheit hat, darüber wollte sich Kompatscher noch nicht äußern. Vielmehr will er darauf warten, welche Position die neue Regierung einnimmt. „Die Lega und deren Präsidenten von Regionen verlangen bereits seit längerer Zeit mehr Autonomie für ihr Territorium – für Venetien, die Lombardei und das Friaul – und auch werde ich meinen Beitrag leisten als Koordinator für die Spezialautonomien in der Staat-Regionen-Konferenz“, betonte Kompatscher.

Allerdings müsse auch betont werden, dass die Südtiroler Autonomie noch einmal ein Sonderfall sei. „Sie ist international verankert und hat auch einen anderen Zweck, nämlich den Schutz einer Minderheit. Wir werden auch von dieser Regierung einen bilateralen Tisch verlangen“, betont Kompatscher.