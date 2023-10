Südtirol-Wahl: Auszählung beginnt um 21.00 Uhr

432.156 Wählerinnen und Wähler sind am Sonntag in Südtirol berechtigt, ihre Stimme bei der Landtagswahl abzugeben. Exakt 42.197 davon wählen per Brief. Beide Zahlen sind somit im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Jahr 2018 gestiegen. Ebenso wie die Anzahl der antretenden Listen: Heuer werden 16 Listen (2018: 14) auf dem Stimmzettel stehen. Die Auszählung beginnt direkt nach Wahlschluss um 21.00 Uhr, ein Ergebnis wird in der Nacht auf Montag erwartet.

2018 waren es noch 424.184 Wahlberechtigte und 35.003 Briefwählerinnen und Briefwähler gewesen. Heuer wurden somit knapp 8.000 Wahlberechtigte und 7.200 Briefwählerinnen und Briefwähler mehr gezählt als noch 2018. Die Briefwahlstimmen müssen bis zum Freitag vor der Wahl (20. Oktober) bei der zuständigen Behörde eingelangt sein.

Wahlberechtigt sind alle Südtirolerinnen und Südtiroler, die am 22. Oktober das 18. Lebensjahr vollendet haben und in die Wählerlisten eingetragen sind. Zudem müssen Wählerinnen und Wähler seit vier Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig sein und in der Provinz Bozen ihren Wohnsitz haben. Per Brief können alle Südtirolerinnen und Südtiroler wählen, die im Ausland leben, oder sich am Tag der Wahl nicht in Südtirol befinden.

Die Wahlämter werden am Sonntag von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet haben. Wie schon bei der Wahl vor fünf Jahren werde diesmal unmittelbar nach Wahlschluss mit der Auszählung begonnen. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist in der Nacht auf Montag bzw. im Laufe des Montags zu rechnen.

Um die 35 Sitze im Landtag bewerben sich diesmal 16 Listen mit insgesamt 288 Kandidatinnen und Kandidaten. Bei der bisher letzten Wahl 2018 hatte die Südtiroler Volkspartei (SVP) mit 41,9 Prozent und 15 Mandaten gewonnen. Auf dem zweiten Platz landete das Team Köllensperger, nunmehr “Team K”, mit 15,2 Prozent und sechs Sitzen. Gefolgt von der Lega mit 11,1 Prozent. Die rechtsgerichtete Partei stellte vier Mandatare. Dahinter kamen die Grünen mit 6,8 Prozent und drei Mandaten. Die Freiheitlichen, die massiv verloren hatten und nur noch auf 6,2 Prozent der Stimmen kamen, verfügten lediglich über zwei Abgeordnete. Ebenso die Süd-Tiroler Freiheit, die 6,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Jeweils einen Abgeordneten stellten die sozialdemokratische Partito Democratico (3,8 Prozent), die Fünf-Sterne-Bewegung (2,4 Prozent) und die Gruppierung L’Alto Adige nel cuore Fratelli D’Italia uniti (1,7 Prozent).

Bei den anstehenden Landtagswahlen wird mit weiteren Verlusten für die SVP gerechnet.