Fratelli D’Italia in Bozen voran, Lega stürzt in den Keller

SVP auf dem zweiten Platz in der Landeshauptstadt

Die rechtsgerichteten Fratelli D’Italia (Brüder Italiens) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben bei der Südtiroler Landtagswahl in der Landeshauptstadt Bozen mit 19,9 Prozent den ersten Platz erreicht. An zweiter Stelle landete die Südtiroler Volkspartei (SVP), die auf 16,4 Prozent kam und daher nur unwesentlich gegenüber der letzten Wahl in Bozen verlor (16,6 Prozent).

Auf dem dritten Platz rangieren die Sozialdemokraten der Partito Democratico (PD) mit zwölf Prozent. Äußerst stark verloren hat in der Landeshauptstadt, in der ein großer Anteil an italienischsprachiger Bevölkerung lebt, die rechte Lega des italienischen Verkehrsministers Matteo Salvinis, die im Jahr 2018 noch unter einem etwas anderem Listennamen angetreten war. Sie lag bei 7,8 Prozent. 2018 hatte sie 27,8 Prozent und Platz eins erzielt. Offenbar half die direkte Wahlkampf-Unterstützung von Lega-Chef Salvini kaum. Er war im Vorfeld der Wahl nach Südtirol gekommen, um den lokalen Vertretern seiner Partei unter die Arme zu greifen.

Die Wahlbeteiligung in Bozen ging gegenüber 2018 von 64,6 auf 59 Prozent zurück.

Was die Lega-Verluste angeht, zeigt sich auch im Gesamtergebnis ein ähnliches Bild. Die Lega stürzt auf drei Prozent der Stimmen ab. 2018 konnte die rechtsgerichtet italienische Partei noch 11,1 Prozent der Stimmen in Südtirol holen. Dennoch geht sich für die Salvini-Partei in Südtirol noch ein Mandat für den neuen Landtag aus.