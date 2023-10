Kompatscher betont gelassen am Wahlsonntag

Er wählte mit seiner Familie in seiner Heimatgmeinde

Bei Nieselregen ist Südtirols Landeshauptmann und SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher (SVP) am Sonntag bereits um 9.00 Uhr am Vormittag ins Rathaus seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern nahe Bozen zur Stimmabgabe geschritten. Kompatscher zeigte sich betont gelassen, zu einer Wortspende kam es vor den anwesenden Medienvertretern aber nicht.

Begleitet wurde er von seiner Frau Nadja, den Töchtern Anna und Nina sowie Sohn Jan.

Der Südtiroler Volkspartei-Spitzenpolitiker war in Völs am Schlern einst auch Bürgermeister gewesen, nämlich von 2005 bis 2013. Seit 2014 regiert der 52-Jährige Südtirol, es handelt sich um sein drittes und letztes Antreten als SVP-Spitzenkandidat.

Kompatscher und seine Partei standen zuletzt stark unter Druck. Umfragen prognostizierten der SVP nur 35 Prozent oder sogar weniger – nach 41,9 Prozent bei der Landtagswahl 2018.

Die Südtirolerinnen und Südtiroler waren am heutigen Sonntag aufgerufen, das 35 Mandatare starke Landesparlament neu zu wählen. 500 Wahlsektionen standen dafür zur Verfügung. Von den Wahlberechtigten waren im Vorfeld 42.197 im Ausland ansässige Briefwähler gezählt worden – so viele wie noch nie zuvor. Bis Freitag, dem Ende der Frist für das Eintreffen der Briefwahlumschläge im Wahlzentrum, langten mehr als 12.500 Kuverts ein. Das waren rund 2.000 mehr als beim letzten Urnengang vor fünf Jahren.

Ganze 16 Listen mit 488 Kandidaten ritterten in einem recht ruhigen Wahlkampf um die Wählergunst – bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 waren es noch 14 Listen gewesen. Auf dem Abschneiden der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) mit Spitzenkandidat Kompatscher liegt die größte Aufmerksamkeit.

Der SVP war zuletzt in Umfragen ein historischer Absturz von 41,9 Prozent im Jahr 2018 auf 35 bis 32 Prozent prognostiziert worden. Die SVP war bisher mit 15 von insgesamt 35 Mandataren im Landtag vertreten und koalierte mit der rechtsgerichteten Lega.

Die Auszählung der Stimmen wird unmittelbar nach Wahlschluss um 21.00 Uhr beginnen. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird für die Nacht auf Montag bzw. Montagfrüh gerechnet.