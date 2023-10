Südtirol-Wahl – Kompatscher will bleiben: “Klarer Auftrag”

Südtirols Landeshauptmann und SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im Amt bleiben und die kommenden fünf Jahre eine Regierung anführen. Er habe an die 60.000 Vorzugsstimmen erhalten, dies sei ein “klarer Auftrag”, sagte Kompatscher auf Nachfrage im Zuge eines Pressestatements Montagfrüh am Parteisitz in Bozen.

Bei dem Ergebnis der Südtiroler Volkspartei insgesamt handle es sich aber zweifelsohne um einen “schmerzhaften Verlust”, betonten der Landeshauptmann und SVP-Obmann Philipp Achammer. Man habe das Ziel gehabt, 14 Mandate zu erreichen – dies sei nicht gelungen. Gleichzeitig habe die “Sammelpartei” aber einen “klaren Regierungsauftrag” erhalten. Schließlich habe man mehr Stimmen auf sich vereinigen können, als die dahinter platzierten drei Parteien zusammen.

Die Partei werde aus dem Wahlergebnis die “richtigen Schlüsse ziehen”, betonte Achammer und versprach eine genaue Analyse. Auf die Frage, ob er glaube, sich weiter in der Obmann-Funktion halten zu können, meinte der Landesrat, dass dies die Partei zu entscheiden habe. Er habe immer betont, so lange als Obmann zur Verfügung zu stehen, solange er der Partei “dienlich” sein kann.

Hinsichtlich Koalitionen wollte sich Kompatscher nicht in die Karten schauen lassen. Dies sei derzeit “müßig”. Die Situation sei alles andere als einfach, man habe aber die Verantwortung, eine “stabile Koalition” für Südtirol auf die Beine zu stellen.

Kompatscher führte die Niederlage mit nunmehr lediglich 34,5 Prozent und 13 Mandaten auch auf die internationale “Gemengelage” zurück. Die daraus resultierende Polarisierung habe zu einer “Zersplitterung” der Parteienlandschaft geführt, führte der Landeschef an, dass nunmehr 12 Gruppierungen im Landtag vertreten sind.

Bei der SVP tagt am Vormittag die Parteileitung. Anschließend geben Kompatscher und Achammer eine Pressekonferenz.