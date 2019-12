Südtiroler Parlamentarierin Biancofiore verlässt Berlusconi-Partei

Die Südtiroler Parlamentarierin Michaela Biancofiore verlässt die rechtskonservative Forza Italia um den viermaligen italienischen Premier Silvio Berlusconi. Biancofiore, seit der Gründung der Forza Italia 1994 Mitglied der Partei und Vertraute Berlusconis, trennt sich mit Kritik an der Führungslinie der Oppositionskraft.

“Die Forza Italia, die ich bisher kannte, existiert nicht mehr”, schrieb die 49-jährige Boznerin in einer Presseaussendung am Dienstag. Sie bemängelte, dass es in der Forza Italia keinerlei Respekt für die Personen und ihr Engagement in der Partei gebe.

Größeres Aufsehen erregte die 2006 zur Deputierten gewählte Biancofiore immer wieder mit einigen in der Presse lancierten Aussagen, in denen sie die Verteidigung der italienischen Sprache in Südtirol fordert, sowie die Anbringung der italienischen Fahnen auf jedem Südtiroler Bauernhof. Sie galt als “Hardlinerin” in der Forza Italia. Die Parlamentarierin tritt jetzt der gemischten Fraktion im Parlament bei.

Die Forza Italia ist in der Opposition und bekam zuletzt die aggressive Konkurrenz der rechtspopulistischen Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini zu spüren, die einen entschlosseneren Rechtskurs eingeschlagen hat. Geführt wird die Forza Italia weiterhin von dem 83-jährigen Berlusconi. Bisher habe er noch keinen Nachfolger gefunden, der das Ruder seiner Forza Italia übernehmen könne, sagte der TV-Zar kürzlich. Bei den Regionalwahlen in Umbrien im Oktober stürzte die Berlusconi-Partei auf ein Rekordtief von fünf Prozent der Stimmen. Mehrere Schwergewichte der Partei haben zuletzt Berlusconi verlassen.