“Super Tuesday”: Wichtigster Vorwahltag der US-Demokraten

Acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl steht im Rennen um die Kandidatur der Demokraten der wichtigste Tag bei den Vorwahlen an. Beim “Super Tuesday” wird am Dienstag in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll.

Bei den Demokraten wird dabei über mehr als ein Drittel aller Delegierten entschieden, die beim Nominierungsparteitag im Sommer letztlich den Präsidentschaftskandidaten bestimmen. Trump hat keine ernst zu nehmende parteiinterne Konkurrenz. Bei den Demokraten liegt nach bisher vier Vorwahlen der linke Senator Bernie Sanders in Führung. Er ist auch in landesweiten Umfragen Spitzenreiter.