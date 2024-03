SVP bestätigt Landesversammlung im Mai

Bozen – Die SVP hat am Montag auf ihrer Parteileitung über die nähere Zukunft diskutiert. Wie angekündigt, stellt sich Parteiobmann Philipp Achammer nicht mehr einer Wiederwahl. Die Obleute der Bezirke hatten von der Parteileitung den Auftrag erhalten vorbereitend einen Fahrplan zur Neubestellung zu erarbeiten.

“Der Bericht über diese vorbereitenden Arbeiten wurde heute im Zuge der Parteileitung diskutiert. Das Mai-Datum (4. Mai) wurde von der Parteileitung gutgeheißen – die Einberufung für die Vollversammlung wird folgen. Außerdem breit geteilt wurde der Vorschlag, wonach die im Mai zu wählende Parteiführung ihr Amt bis ins Jahr 2027 ausüben wird. Der Parteiausschuss wird in Kürze (25. März) zusammentreten und die entsprechenden Beschlüsse in Form einer Wahlordnung treffen”, so die SVP.

Starkes Signal für Herbert Dorfmann

Weiterer Tagesordnungspunkt bildete das Ergebnis über die Nominierung des Spitzenkandidaten der SVP zu den Europaparlamentswahlen. Bis zum 8. März waren die Ortsgruppen, die Bezirke und auch die Landesgremien dazu aufgerufen Kandidaten und Kandidatinnen namhaft zu machen. Das Ergebnis der Namhaftmachungen fiel am Ende eindeutig aus: Eine Wiederkandidatur von Herbert Dorfmann fällt auf breite Unterstützung auf Orts-, Bezirks- und Landesebene.

Arno Kompatscher und Franz Locher für die Regionalregierung – Dieter Steger als Vertreter für die Sechserkommission

Im Zuge der Parteileitungssitzung wurde auch die anstehende Wahl der Regionalregierung im Regionalrat besprochen. Bereits im Februar wurden Arno Kompatscher und Franz Locher für die Regionalregierung nominiert. Bekanntermaßen stand zum damaligen Zeitpunkt keine der SVP-Abgeordneten zur Verfügung. Da nunmehr von Trienter Seite klar ist, dass Maurizio Fugatti die erste Hälfte nicht in die Regionalregierung eintreten wird, steht der Bildung bzw. der Wahl der Regionalregierung nunmehr nichts mehr im Wege.

Mit Meinhard Durnwalder wurde bereits vor einigen Wochen der deutschsprachige Vertreter für die Sechserkommission im Landtag gewählt. Heute hat die SVP-Leitung die Designation für den zweiten deutschsprachigen Vertreter, der vom Regionalrat noch gewählt werden muss, für Dieter Steger vorgenommen.