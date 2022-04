SVP in Turbulenzen: Auch Zeller lehnt Rücktritte weiter ab

Bozen – Thomas Widmann wird sich nicht aus freien Stücken aus der Landesregierung zurückziehen. Das hat das Politurgestein am Dienstag bei einer Pressekonferenz erneut betont. Widmann ist vielmehr der Ansicht, dass die Landesregierung in der aktuellen Besetzung weiterarbeiten sollte. Der Ball liegt damit weiterhin bei Landeshauptmann Arno Kompatscher. Dieser hatte Widmann die Zuständigkeiten entzogen und ihm den Rücktritt nahegelegt.

Am Dienstag fand laut Medienberichten auch die Aussprache zwischen SVP-Obmann Philipp Achammer und seinem Stellvertreter Karl Zeller statt. Medienberichte zufolge gab es auch hier kein Ergebnis. Achammer hatte den Rücktritt von Zeller gefordert. Dieser lehnte ab.

Die SVP befindet sich also in einer mehrfachen Zwickmühle. Wie das Dilemma gelöst werden soll, ist also weiterhin offen.