SVP Ladinien setzt auf Stabilität

Bozen – Während Daniel Alfreider einstimmig der SVP-Landesversammlung als ladinischer Parteiobmannstellvertreter nominiert wurde, wurde Lara Moroder zur neuen SVP-Gebietsobfrau von Gröden gewählt. Ihr Vorgänger Patrick Bergmeister wurde hingegen als Vertreter der Ladinerinnen und Ladiner in der Parteileitung gewählt.

Jüngst tagte der Verbindungsausschuss der SVP Ladina. Dabei stand vor allem die Bestellung der Spitzenvertreter der Ladiner in der SVP im Vordergrund der Sitzung. Im Beisein von Landeshauptmanne Arno Kompatscher wurde die Sitzung abgehalten, in deren Zuge ein eindeutiges, und einstimmiges Votum im Zeichen von Stabilität und Kontinuität getroffen wurde. Bestätigt wurde dabei der stellvertretende ladinische Parteiobmann Daniel Alfreider. „Daniel Alfreider ist ein Garant dafür, dass die Interessen der ladinischen Sprachgruppe, ladinische Schule und Kultur in der Landesregierung gut vertreten sind. Aber auch für Südtirol hat er gerade im Bereich der Mobilität eine sehr schwierige Situation zu meistern und arbeitet trotz aller Schwierigkeiten sehr konsequent an Lösungen für die Infrastrukturen und Mobilität“, so der Landeshauptmann und zahlreiche, anwesende Ortsobleute sowie Bürgermeister über die Arbeit von Daniel Alfreider.

Mehrere Funktionäre und Ortsobleute betonten in ihren Wortmeldungen im Zuge der Wahl, dass es jetzt, nach den ganzen Turbulenzen, die es inner- und außerhalb der Partei gab, wichtig ist, auf Ruhe, Kontinuität und Stabilität zu setzen, um nicht vom bisherigen Erfolgskurs abzuweichen. „Wichtig ist, dass wir weiterhin und wieder verstärkt als Einheit auftreten. Einmal als Ladiner in der SVP und als Volkspartei insgesamt. Es sind die gemeinsam getragenen Interessen, die geschlossen im Interesse der zwei Volksgruppen in Südtirol vertreten wurden, die unsere Geschichte unterscheidet von anderen Minderheiten und die das Erfolgsrezept unserer Politik ausmachten und ausmachen. Diesen gemeinsamen Nenner müssen wir wieder verstärkt ins Zentrum unseres politischen Tuns rücken“, unterstreicht Daniel Alfreider der sich bei allen Anwesenden bedankt für die Nominierung, die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Hinter die Forderung nach Zusammenhalt stellte sich auch Manfred Vallazza, der als Regionalassessor und als Landtagsabgeordneter sowohl von der gesetzgeberischen Arbeit aus der Landtagsfraktion berichtete sowie auf verschiedene in diesem Jahr anstehende Gesetzesvorhaben auf regionaler Ebene einging.

Im Zuge dieser Sitzung hatte auch Lara Moroder ihr Debut als Gebietsobfrau, die kürzlich in diese Funktion gewählt wurde, ebenso wie Alex Perathoner als deren Stellvertreter und Christoph Senoner als ladinischer Delegierter für den Parteiausschuss. Nach den Turbulenzen innerhalb der Partei, die zweifelsohne zu Irritationen und Enttäuschungen in der Parteibasis führten, spüre man jetzt allerdings wieder den Willen und die Motivation für die Menschen draußen zu arbeiten, so Lara Moroder. „Ich sehe meine Rolle hier vor allem als Ventil, als Koordinatorin, die die Fäden zusammenführt und eine gebündelte Interessenvertretung garantieren will. Ich werde mich jedenfalls hierfür voll einsetzen, danke nochmals für das große Vertrauen, das mir von den Funktionäre entgegengebracht wurde und wünsche uns als SVP Ladina eine gute, offene und ehrliche Zusammenarbeit“. Diesen Danksagungen schlossen sich auch die zwei anderen Gewählten an, die die Vorsitzende nach Kräften unterstützen wollen.

In diesem Rahmen gedankt wurde auch dem scheidenden Gebietsobmann, Patrick Bergmeister, der zwar als Gebietsobmann von Gröden nicht mehr zu Verfügung stand, aber weiterhin als Vertreter der SVP Ladina in der Parteileitung vom Verbindungsausschuss gewählt wurde.