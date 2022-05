SVP-Obmann und Landeshauptmann gratulieren Roland Riz

Kaffee im Hotel Post in Gries

Bozen – Bei einem Kaffee im Hotel Post in Gries gratulierten heute Philipp Achammer und Arno Kompatscher dem Träger des Goldenen SVP-Ehrenzeichens, Alt-Senator Roland Riz zu seinem 95. Geburtstag. Als Geschenk überreichten der SVP-Obmann und der Landeshauptmann vier ausgewählte Karikaturen von Peppi Tischler aus dem Jahr 1992. Im anschließenden Gespräch erzählte der Jubilar nicht nur von den vielen Erinnerungen seiner politischen Arbeit, auch das eine oder andere aktuelle politische Thema wurde angeschnitten.

Roland Riz, anerkannter Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler, war rund 23 Jahre als SVP-Vertreter im italienischen Parlament tätig – er gehörte allen wichtigen Kommissionen an, in denen es vor allem um die Umsetzung der Autonomie gegangen ist. 1991 hatte er von seinem politischen Weggefährten Silvius Magnago den Posten des SVP-Obmannes übernommen, den er dann ein Jahr später an Siegfried Brugger weitergegeben hat.