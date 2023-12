SVP-Politiker Helmuth Renzler [70] ist tot

Bozen – Helmuth Renzler (70) ist tot. Der SVP-Arbeitnehmervertreter hat den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren.

Renzler hat laut Rai seine Krankheit nicht in den Vordergrund gestellt und trat bei den Landtagswahlen im Oktober noch einmal an. Um nur wenige Hundert Stimmen verpasste der 70-Jährige den Einzug in den Südtiroler Landtag.

Renzler galt für viele Südtiroler und Südtirolerinnen als Experte in Sachen Pension. Beruflich war er lange Zeit beim Fürsorgeinstitut INPS tätig. 2010 wurde er Direktor des INPS-Sitzes in Bozen. 2013 wurde Renzler erstmals in den Südtiroler Landtag gewählt. 2018 erfolgte die Wiederwahl.