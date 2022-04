SVP versucht es mit René Ploner

Bruneck – Am Donnerstag, den 21. April 2022 traf sich die Junge Generation des Bezirks Pustertal zur Wahl des Bezirksvorsitzenden und seiner Stellvertreter.

Der neu gewählte JG-Bezirksvorsitzende heißt René Ploner. Der 24-jährige Jurist ist bereits seit den Gemeindewahlen 2020 als Gemeindereferent in seiner Heimatgemeinde Kiens tätig. In dem nächsten zweieinhalb Jahren stehen ihm Greta Tamers (23) aus St. Vigil und Benjamin Knapp (22) aus Sand in Taufers als Stellvertreter zur Seite.

„Ich freue mich über meine neue Aufgabe. Es ist mir ein großes Anliegen – gerade jetzt – junge Menschen zum Mitarbeiten und Gestalten in der Politik zu motivieren. Frischer Wind tut uns gut“, so Ploner.

Der scheidende JG- Bezirksvorsitzende Markus Ferdigg bedankte sich bei seinen Stellvertretern Carolina Chizzali und Benjamin Knapp für die stets gute Zusammenarbeit sowie auch bei der Landesjugendleitung für die interessanten Diskussionen und gesetzten Akzente. Ferdigg weiter: „Ich wünsche dem neuen Vorstand der JG-Pustertal rund um René Ploner alles Gute für die Zukunft und Glück auf.“

Dominik Oberstaller spricht den neu gewählten seine Gratulation aus und betont gleichzeitig: „Wichtige gesetzliche Veränderungen stehen an und vor allem im Bereich der Urbanistik werden die Gemeinden sehr wichtige, zukunftstragende Entscheidungen zu fällen haben. Hier wird die Jugend ein gewichtiges Wort mitzureden haben, dafür setzen wir uns ein.“