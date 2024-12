Syrische Rebellen auf dem Vormarsch – Assad in Damaskus

Jihadisten auf dem Vormarsch in Syrien

Von: APA/Reuters

In Syrien schreitet der Vormarsch der Rebellen mit hohem Tempo voran, im ganzen Land fällt eine Front nach der anderen. So sind Aufständische nach Angaben aus ihren eigenen Reihen und denen der Armee am Samstag in Vororte der strategisch wichtigen Stadt Homs vorgedrungen. Binnen 24 Stunden haben die Rebellen demnach außerdem die Kontrolle über den gesamten Südwesten Syriens übernommen und sind bis auf wenige Dutzend Kilometer auf Damaskus vorgerückt.

Dass es auch in der Hauptstadt selbst zu einem Aufstand gegen Präsidenten Bashar al-Assad kommen könnte, unterstrichen Vorfälle in einem Außenbezirk: Dort wurde die Statue von Assads verstorbenem Vater umgestürzt. Assad selbst war der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge in Damaskus. Er übe dort seine Amtsgeschäfte aus.

Verteidigungslinien durchbrochen

In den Vororten von Homs seien die Verteidigungslinien des Militärs von Norden und Osten aus durchbrochen worden, verlautete aus den Rebellen- und Armeekreisen. Auch ein Bewohner bestätigte den Vormarsch. Von der syrischen Armee gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme. Homs ist die wichtigste Stadt in Zentralsyrien und ein Verkehrsknotenpunkt, der für die Verbindung zur Hauptstadt und zur Küste entscheidend ist.

Das Vorrücken der Rebellen sowohl auf Homs als auch auf Damaskus stellt Beobachtern eine existenzielle Bedrohung für die seit 24 Jahren andauernde Herrschaft Assads dar. Die Geschwindigkeit, mit der die Aufständischen Stellungen der Armee überrannt haben, hat für Erstaunen gesorgt. Zudem wird eine neue Welle der Instabilität in der Region befürchtet.

“Nicht unser Krieg”

Assad wird bisher vom Iran und von Russland unterstützt. Der Iran ist aber inzwischen stark mit den Entwicklungen rund um die Konflikte im Nahen Osten beschäftigt und Russland benötigt weiterhin Kräfte in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Türkei steht in Syrien hinter Rebellengruppen. Auch die USA unterstützen einzelne Gruppierungen. Rund 900 US-Soldaten sind vor allem im Nordosten Syriens stationiert, wo sie eine von syrischen Kurden geführte Allianz gegen ein Wiedererstarken des Islamischen Staates (IS) unterstützen.

Diese Truppenpräsenz dürfte der designierte US-Präsident Donald Trump bei seinen jüngsten Äußerungen zu Syrien im Blick gehabt haben. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, die USA sollten nicht in den Konflikt verwickelt werden. “Das ist nicht unser Kampf, lassen wir es laufen!”

Feindseligkeiten beenden

Die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei sprachen bei einem Treffen in Doha über die Entwicklung. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte im Anschluss, man sei sich einig gewesen, dass die “Feindseligkeiten” in Syrien umgehend beendet werden müssten. Hinweise auf die Vereinbarung konkreter Schritte gab es aber jedoch nicht.

Der Iran erklärte, er erwäge die Entsendung zusätzlicher Kräfte nach Syrien. Das Land dürfte dabei aber auf die Hisbollah und irakische Milizen angewiesen sein. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sagte, in Syrien herrsche nun eine neue Realität. Das gelte “politisch und diplomatisch”. Die Türkei ist dort auch deshalb aktiv, weil sie in Syrien eine Etablierung kurdischer Kräfte verhindern will, die sie als Terroristen betrachtet.

Lawrow erklärte, Russland tue alles, um einen Sieg von “Terroristen” in Syrien zu verhindern. Zugleich forderte er einen Dialog zwischen der syrischen Regierung und der legitimen Opposition. Welche Gruppen er damit meint, ließ Lawrow offen. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA erklärte Lawrow, Russland werde alles tun, um den Aufständischen von Hayat Tahrir al-Sham entgegenzutreten. Die Islamisten-Gruppe hatte die überraschende Rebellen-Offensive mit einem Vorstoß in der Provinz Aleppo eingeleitet.

Soldaten fliehen

Im Süden des Landes gelangten die Städte Suweida und Daraa in die Hand der Rebellen, wie aus deren Kreisen verlautete. Daraa hat große symbolische Bedeutung: Die Stadt war Ausgangspunkt des Aufstands gegen Assad, der 2011 den Bürgerkrieg in Syrien auslöste. Die Kämpfer seien zudem bis auf 20 Kilometer zum südlichen Stadtrand der Hauptstadt Damaskus vorgerückt, sagte Rebellenkommandeur Abdul Ghany. Es war aber auch von 50 oder 30 Kilometern die Rede. Im Osten des Landes sollen rund 2.000 syrische Soldaten die Grenze zum Irak überquert und dort Schutz gesucht haben. Das teilt der Bürgermeister eines Grenzorts auf der irakischen Seite mit.