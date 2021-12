Syrischer Hafen nach israelischem Angriff in Flammen

Bei einem Luftangriff ist syrischen Angaben zufolge zum zweiten Mal in diesem Monat der Hafen der Stadt Latakia im Nordwesten des Bürgerkriegslandes attackiert worden. Israel habe im Morgengrauen mit Raketen eine Lagerfläche für Schiffscontainer in dem Hafen angegriffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf militärische Kreise. Mehrere Container gerieten demnach in Brand.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte handelte es sich um Container mit Waffen und Munition. Angaben dazu, woher diese stammten, machten sie zunächst nicht. Demnach entstand ein großer Sachschaden. Die israelische Armee äußerte sich nicht zu den Berichten.

“Feuerwehrleute versuchen, das Feuer zu löschen, Krankenwagen treffen ein”, sagte ein Reporter. Es gab zunächst keine Angaben über Tote oder Verletzte. “Der israelische Angriff hat große materielle Schäden verursacht, und die Bewertung der Folgen ist noch nicht abgeschlossen”, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Latakia ist der wichtigste Handelshafen Syriens.

Dem syrischen Fernsehen zufolge waren am Dienstag mindestens sechs laute Explosionen zu hören. Aufnahmen zeigten ein großes Feuer. Bei einem israelischen Luftangriff Anfang Dezember wurde das gleiche Gebiet in dem Hafen beschossen.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.