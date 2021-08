Taliban erobern erneut wichtige Provinzhauptstadt

Die radikalislamischen Taliban haben die afghanische Provinzhauptstadt Ghazni nur 150 Kilometer vor den Toren Kabuls erobert. “Die Taliban haben die Kontrolle über die wichtigsten Bereiche der Stadt erlangt”, sagte der Vorsitzende des Provinzrates, Nassir Ahmed Fakiri, der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Ghazni ist bereits die zehnte Provinzhauptstadt, die binnen einer Woche an die Islamisten fällt.

Die strategisch wichtige Stadt liegt an einer zentralen Verbindungsstraße zwischen Kabul und Kandahar. Die afghanischen Streitkräfte sind zunehmend von Verstärkung über den Landweg abgeschnitten. Mit dem Verlust von Ghazni dürfte der Druck auf die ohnehin überlastete Luftwaffe wachsen.

In den vergangenen Tagen hatten die Taliban unter anderem Kunduz und Faizabad eingenommen und belagern nun Mazar-i-Sharif. Bei einer Einnahme von Mazar-i-Sharif würde die Regierung in Kabul die Kontrolle über den Norden des Landes endgültig verlieren.

Deutschland drohte Afghanistan indes mit einem Stopp der finanziellen Unterstützung, sollten die radikal-islamischen Taliban dort ein Kalifat errichten. “Wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Sharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird”, sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag im ZDF. Ohne internationale Hilfe sei Afghanistan aber nicht lebensfähig. Den Taliban sei klar, dass sie darauf angewiesen seien.

“Es wird nicht so sein, dass die Taliban dieses Land alleine übernehmen, sondern sie wollen ein Teil der Regierung sein, sie wollen der mächtigere Teil der Regierung sein”, so Maas. Es werde darum gehen, wie die Verfassung aussehen und welche Rechte es geben werde. “Soll das ein Kalifat werden? Das ist etwas, was wir nicht mittragen werden.”

Während Deutschland am Mittwoch bekannt gab, Abschiebungen abgelehnter Asylwerber vorerst bis Ende August auszusetzen, will Österreich weiter an Rückführungen festhalten. Angesichts des rasanten Eroberungszugs der Taliban forderte Deutschland am Donnerstag auch seine Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten Sicherheitslage im gesamten Staatsgebiet, inklusive der Hauptstadt Kabul, rate die Botschaft allen deutschen Staatsangehörigen dringend zur schnellstmöglichen Ausreise per Linienflug, heißt es in einer vom Auswärtigen Amt versandten Nachricht. Das österreichische Außenamt hat bereits vor einiger Zeit eine Reisewarnung für ganz Afghanistan ausgesprochen und rät laut Website den im Land lebenden “Auslandsösterreichern und Österreichern, die sich aus anderen Gründen in Afghanistan aufhalten”, “dringend” das Land zu verlassen.