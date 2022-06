Tauber drängt auf Kontingent für saisonale Arbeitsgenehmigung für Nicht-EU-Bürger

Bozen – Nationale Medien haben letzthin immer wieder berichtet, dass in Italiens Unternehmen rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Im Tourismus werden rund 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter italienweit gesucht. „Der Mitarbeitermangel ist kein rein italienisches Phänomen, sondern trifft auch die Unternehmen in anderen EU-Staaten“, betont der SVP-Landtagsabgeordnete Helmut Tauber in einer Presseaussendung.

„Diese Tatsache einfach zur Kenntnis zu nehmen, wie es die italienische Regierung derzeit tut, ist absolut zu wenig“, sagt Helmut Tauber.

Speziell die Tourismusbetriebe, aber auch jene in der Landwirtschaft warten dringend auf die offizielle Genehmigung des Kontingentes für saisonale Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger durch Rom, weil der bürokratische Iter anschließend ebenso noch einige Wochen beanspruchen wird.

„Deshalb ist nun höchste Eile geboten“, sagt Tauber. Arbeitslandesrat Philipp Achammer hat nach einer Aussprache mit den Sozialpartnern bereits vor geraumer Zeit die für Südtirol erhobenen Quoten für Nicht-EU-Bürger an Rom übermittelt. „Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Tagen diesbezüglich grünes Licht gegeben wird“, schreibt Tauber abschließend.