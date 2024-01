Tausende bei Demonstration gegen rechts in Frankfurt

Tausende Menschen sind am Samstag in Frankfurt gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD auf die Straße gegangen. Die Polizei zählte bei der voraussichtlich hessenweit größten Protestaktion unter dem Motto “Demokratie verteidigen” auf dem Frankfurter Römer bereits vor Beginn rund 7.000 Teilnehmer. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Deutschlandweit werden am Wochenende Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet.

Zu der Veranstaltung in Frankfurt wurde auch Bürgermeister Mike Josef (SPD) als Redner erwartet. Rund 2.800 Teilnehmer und damit deutlich mehr als ursprünglich erwartet versammelten sich zudem bereits am Vormittag in Limburg. Aufgerufen zu der dortigen Demonstration hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden.

Eine Demonstration in Hamburg musste am Freitagabend wegen des großen Menschenandrangs abgebrochen werden. Einer der Organisatoren verwies auf Sicherheitsbedenken. Die Polizei sprach von 50.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 80.000.

Ausgelöst wurden die deutschlandweiten Proteste durch Berichte des Medienhauses Correctiv über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von rechtspopulistischen AfD und konservativen CDU. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über “Remigration” gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.