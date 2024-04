Teheran hat USA über Angriff auf Israel informiert

Der Iran hat die USA nach eigenen Angaben im Vorhinein über seinen Angriff auf Israel informiert. “Wir haben dem Weißen Haus in einer Botschaft mitgeteilt, dass unsere Einsätze begrenzt und minimal sein werden und nur auf die Bestrafung des israelischen Regimes abzielen”, so Außenminister Hossein Amir-Abdollahian. Der Iran hatte in der Nacht seine Drohungen der vergangenen Tage wahr gemacht und erstmals in der Geschichte von seinem Staatsgebiet aus direkt Israel angegriffen.

Die Führung in Teheran hatte die Drohnen- und Raketenangriffe als Vergeltung für einen Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus bezeichnet, bei dem am 1. April unter anderem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet worden waren. Der iranische Außenminister äußerte sich am Sonntag bei einem Informationsgespräch mit ausländischen Diplomaten in Teheran zu dem iranischen Vergeltungsangriff. Amir-Abdollahian teilte den Botschaftern mit, Teheran habe seine Nachbarländer sogar “72 Stunden vor dem Einsatz” über den geplanten Angriff informiert.

“Wir haben unseren Brüdern und Freunden in der Region, einschließlich Ländern, die US-Militärstützpunkte beherbergen, erklärt, dass unser Ziel nur darin besteht, das israelische Regime zu bestrafen”, sagte der iranische Außenminister. Der Iran habe nicht vor, “das amerikanische Volk oder amerikanische Stützpunkte in der Region ins Visier zu nehmen”, versicherte er. Im Falle einer Beteiligung an der “Verteidigung und Unterstützung” Israels könnten US-Stützpunkte aber zu einem Ziel werden, warnte er.

Nach der Attacke machte die US-Regierung deutlich, es nicht auf eine Eskalation der Situation im Nahen Osten anzulegen. “Wir wollen nicht, dass die Situation eskaliert. Wir sind nicht auf einen größeren Krieg mit dem Iran aus”, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, am Sonntag. Das habe US-Präsident Joe Biden bereits deutlich gemacht. Die USA würden Israel weiter dabei helfen, sich zu verteidigen. “Ob und wie die Israelis nun reagieren werden, wird an ihnen liegen”, erklärte Kirby.

Auch die EU zeigte sich besorgt. “In dieser äußerst angespannten regionalen Situation kann eine erneute Eskalation in niemandes Interesse sein”, hieß es in einer vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Namen der 27 Mitgliedstaaten am Sonntag verbreiteten Erklärung. “Wir rufen alle Parteien auf, größte Zurückhaltung zu üben.” Borrell berief zudem eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister für Dienstag ein. “Die EU verurteilt mit größter Entschiedenheit die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe gegen Israel”, hieß es in der Erklärung weiter. “Es handelt sich um eine beispiellose Eskalation und eine Gefahr für die Sicherheit in der Region.” Zugleich bekannte sich die EU laut der Erklärung zu ihrer “Verpflichtung für die Sicherheit Israels”.

Ziel der Videokonferenz der Außenminister am Dienstag sei es, “zur Deeskalation und zur Sicherheit in der Region beizutragen”. Borrell gab auf X bekannt, dass er mit dem iranischen Außenminister telefoniert habe. Dabei habe er “in schärfster Form” die Verurteilung des iranischen Angriffs durch die EU übermittelt.

Die pro-iranische Hisbollah-Miliz bezeichnete die Attacke als “tapfere und weise Entscheidung”. In einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme beglückwünschte die Schiitenmiliz den Iran zu dem Angriff mit Drohnen und Raketen. Die Islamische Republik habe trotz Drohungen, Druck und Einschüchterungsmaßnahmen von ihrem natürlichen Recht Gebrauch gemacht, hieß es darin weiter.

Syriens Regierung von Präsident Bashar al-Assad sprach von einem gerechtfertigten Angriff. Teheran habe ein “legitimes Recht” auf solch eine Attacke nach dem Angriff gegen seine Botschaft in Damaskus am 1. April, meinte Außenminister Faisal al-Mikdad laut einem Bericht der syrischen Staatsagentur SANA. In einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Amir-Abdollahian sprach er demnach von einem “legitimen Recht auf Selbstverteidigung” Teherans. In einer Erklärung des syrischen Außenministeriums hieß es zudem, dass der Angriff auch dem Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UNO-Charta entspreche.