Thailändischer Wahlsieger Pita als Abgeordneter suspendiert

Pita will thailändischer Premier werden

Der thailändische Wahlsieger Pita Limjaroenrat ist vom Verfassungsgericht in Bangkok vorläufig als Abgeordneter suspendiert worden. Das Gericht gab am Mittwoch einem entsprechenden Antrag der Wahlkommission statt, so eine Mitteilung. Die Entscheidung wurde bekannt, während das Parlament über die bevorstehende zweite Abstimmung über Pita als künftigen Premier debattierte. Pitas Partei erklärte, die Aussetzung des Parlamentsmandats berühre seine Kandidatur für das Votum nicht.

Hintergrund sind Ermittlungen über angebliche Aktienanteile an einem Medienunternehmen, die der 42-Jährige während seiner Kandidatur besessen haben soll. Das ist in Thailand verboten. Seinen Angaben zufolge ist das betreffende Medienunternehmen, dessen Anteile aus dem Nachlass seines Vaters stammen, schon lange geschlossen. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung versammelten sich wütende Anhänger Pitas vor dem Parlament, die lautstark protestierten.

Pitas progressive Move Forward Party hatte die Parlamentswahl im Mai klar gewonnen. Trotz der Suspendierung als Parlamentsmitglied könnte er Medienberichten zufolge dennoch zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Es wird aber immer fraglicher, ob er die nötige Stimmenmehrheit bekommt – als nicht mit der Armee verbundener Kandidat angesichts eines vom Militär dominierten Senats, dem zusätzlich ein Verfahren am Verfassungsgericht anhängt. Ein erstes Votum hatte Pita vergangene Woche verloren.

Pita war aus der Parlamentswahl im Mai als Überraschungssieger hervorgegangen. Der 42-Jährige will unter anderem Wirtschaftsmonopole zerschlagen, die Wehrpflicht abschaffen und Generäle aus der Politik drängen. Besonders umstritten ist die Ankündigung seiner Partei, Artikel 112 des Strafgesetzbuchs zu reformieren, der für Beleidigungen der Monarchie bis zu 15 Jahre Gefängnis vorsieht.

Vergangene Woche hatte Pita beim ersten Anlauf der Ministerpräsidentenwahl, zu der er ohne Gegenkandidaten antrat, zwar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Von den 250 Mitgliedern des konservativen, vom Militär ernannten Senats stimmten allerdings nur 13 für den Oppositionsführer. Da bei der Wahl des Regierungschefs die Stimmen beider Kammern gezählt werden, fehlten Pita 51 Stimmen. Die meisten Senatoren wurden nach dem Putsch 2014 vom Militär ernannt.