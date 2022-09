Tirol-Wahl: Dauerbrenner Transit gerät ins Hintertreffen

In früheren Tiroler Wahlkämpfen war er Thema Nummer Eins, im aktuellen Landtagswahlkampf bekommt er wegen der Teuerung deutlich weniger Aufmerksamkeit: Der Transit. Und dies, obwohl so viele Lkw über den Brenner donnern wie noch nie. Rund 2,5 Mio. Lkw passierten im Vorjahr die Mautstelle Schönberg, heuer ist man schon leicht über dem Rekordjahr 2019. Die schwarz-grüne Landesregierung legte sich in der Causa mit Berlin und Rom an, doch zu weniger Verkehr führte dies nicht.

Lkw-Blockabfertigung, sektorales Fahrverbot, Tankstellen-Abfahrverbote, Wochenend- und Feiertagsfahrverbote: ÖVP und Grüne warteten mit Einigem – stets als “Notmaßnahmen” tituliert – auf. Und dies nicht zur Freude der Tiroler Nachbarn. Aus Bayern und Italien bzw. Südtirol hagelte es deshalb regelmäßig Klagsdrohungen – Tirol würde dadurch nämlich das in der Europäischen Union verankerte Prinzip der Warenfreiheit untergraben. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und LHStv. und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) zeigten sich davon stets unbeeindruckt und reagierten betont “gelassen”.

Einen ordentlichen Dämpfer erhielten die beiden aber im Februar diesen Jahres. Im EU-Parlament wurde unter österreichischem Protest eine Eurovignette beschlossen, die eine höhere Bemautung der Autobahnen in Tirol deutlich erschwert. Wenn ein Mitgliedsland eine höhere Maut verlangen will, müssen die Nachbarländer zustimmen. Außerdem erhalten Elektro- und Wasserstoff-Lkw eine günstigere Maut, was die Flut an Lkw künftig kaum einbremsen dürfte.

Einen Lichtblick gab es zuletzt aber aus Bayern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich ebenfalls für eine höhere Maut auf der Brennerroute aus. Die Strecke sei zu günstig, argumentierte er. Tatsächlich kam eine Studie, die das Land Tirol in Auftrag gegeben hatte, zu dem Schluss, dass im Jahr 2019 33 Prozent der über den Brenner transitierenden Lkw 60 Kilometer und mehr an Umweg in Kauf genommen hatten.

Zusätzliches Öl ins Feuer wird derzeit durch eine Debatte rund um die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn gegossen. Die Brücke muss saniert werden, doch Anrainer und weite Teile der Politik wollen statt eines De facto-Neubaus einen Tunnel im Tiroler Wipptal realisiert sehen. Die Asfinag und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) wollen jedoch die Brückensanierung vorantreiben. Die Asfinag kündigte an, dass während der Arbeiten der Abschnitt ab 2025 nur einspurig befahrbar sein wird – massive Staus wären die Folge.

Vor allem seit dem EU-Beitritt und der damit einhergehenden Warenfreiheit ist das Thema stets auf der landespolitischen Agenda. ÖVP und Grüne schrieben in ihr Regierungsprogramm, dass der Lkw-Verkehr auf eine Million Fahrten pro Jahr reduziert werden soll – bisher nicht mehr als ein hehres Ziel. Der Brennerbasistunnel (BBT) soll Abhilfe schaffen – doch dessen Fertigstellung verzögert sich immer mehr und ist nun für 2032 avisiert. Dass der BBT schnellstmöglich fertiggestellt und Lkw schon jetzt “von der Straße auf die Schiene” verlagert werden müssen, ist bei den Tiroler Parteien Konsens. Darüber hinaus gibt es jedoch Unterschiede.

Die ÖVP betont in ihrem Wahlprogramm das Festhalten an den bisherigen Maßnahmen und den Einsatz auf Europäischer Ebene für weniger Verkehr. Die Volkspartei will weiterhin eine Korridormaut zwischen München und Verona erreichen und ein Slot-System für den Lkw-Verkehr einführen.

Die Grünen wiederum schlagen einen massiven Ausbau der Lkw-Blockabfertigungen vor. Diese sollen nicht nur an gewissen Tagen durchgeführt werden, sondern “übers ganze Jahr, jeden Tag”, sagte Spitzenkandidat Gebi Mair. Außerdem wollen die Grünen eine “härtere Gangart” bei den Kontrollen und forderten dafür hundert zusätzliche Polizisten aus Wien. Die Ökopartei schlägt ebenfalls ein Slot-System vor.

Eine Ausweitung der Lkw-Bemautung wollen indes die Sozialdemokraten. Diese solle auch auf Landes- und Gemeindestraßen eingeführt werden. SPÖ-Chef Georg Dornauer bemängelte die Vorgehensweise von ÖVP und Grünen und machte “fehlende Partner, fehlende Diplomatie und fehlendes Verhandlungsgeschick” für die hohen Transit-Zahlen verantwortlich.

FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger will sich im Falle einer Regierungsbeteiligung als erstes auf den Weg nach München, Bozen, Trient und Rom machen und Verbündete suchen. Er sprach sich zudem für “Kampfmaßnahmen” wie Autobahnsperren und Demonstrationen aus. Darüber hinaus will die FPÖ gewisse Güter wie Lebendtiertransporte oder Müll nicht mehr auf Tirols Autobahnen transportiert wissen.

Liste Fritz und NEOS wollen sich ebenfalls für ein Slot-System einsetzen. Es brauche eine Lkw-Obergrenze, die etwa durch die Alpentransitbörse realisiert werden könne, hieß es von der Liste Fritz. Zudem sollen Asfinag-Mauteinnahmen in mehr Lärmschutz investiert werden und in dieser Sache Druck auf das Verkehrsministerium ausgeübt werden. Durch die Einführung eines Slot-Systems würden laut NEOS die Blockabfertigungen obsolet, auch das Dieselprivileg müsse abgeschafft werden, so der pinke Spitzenkandidat Dominik Oberhofer.