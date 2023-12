Tote bei massiven russischen Attacken auf ukrainische Städte

Der Krieg hinterlässt in der Ukraine eine Spur der Zerstörung

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat es am Freitag nach Angaben der Behörden Tote und Verletzte gegeben. Todesopfer wurden aus dem östlichen Dnipro, dem nordöstlichen Charkiw, dem westlichen Lwiw (Lemberg) und dem südlichen Odessa gemeldet. Der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bat die westlichen Verbündeten der Ukraine erneut um weitere Militärhilfen.

In Dnipro wurden vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt, wie örtliche Behörden mitteilten. Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurden eine Entbindungsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass eine nicht näher bezeichnete medizinische Einrichtung in der Stadt erheblich beschädigt worden sei. Alle Patienten und Mitarbeiter hätten sich aber in Sicherheit bringen können.

In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden zwei Menschen getötet, wie der dortige Regionalgouverneur mitteilte. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Raketen seien in Wohnhäuser eingeschlagen. Lokale Medien meldeten unter Berufung auf das Gesundheitsministerium den Beschuss eines Schulgebäudes. Nach Angaben von Bürgermeister Hennadij Truchanow geriet ein Hochhaus bei einem “weiteren feindlichen Angriff” in Brand. Es sei von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden.

Ein Todesopfer wurde aus der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine gemeldet. Dort gab es zudem acht Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow erklärte im Fernsehen, es seien 22 Luftangriffe auf die Stadt gezählt worden. Ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden.

In Lwiw wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Maksym Kosyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Lwiw war im Ukraine-Krieg bisher vergleichsweise selten Ziel russischer Angriffe.

Aus der Hauptstadt Kiew wurden ebenfalls sieben Verletzte gemeldet. Bürgermeister Witali Klitschko teilte auf Telegram mit, eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. Klitschko erklärte weiter, die Luftabwehr in Kiew sei im Großeinsatz.

Auch aus den Städten Sumy und Konotop wurden nächtliche Angriffe gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe sprach von einem massiven Luftangriff mit verschiedensten Waffen. So habe Russland neben Drohnen auch Marschflugkörper sowie Hyperschall- und ballistische Raketen eingesetzt, teilte ein Sprecher im Fernsehen mit. Auch Raketen des Typs X-22 kämen zum Einsatz, die extrem schwer abzufangen seien.

Nach den massiven russischen Luftschlägen kam es nach Angaben der Regierung in Kiew in vier ukrainischen Regionen zu Stromausfällen. Betroffen davon seien der Norden und Süden des Landes, teilte das Energieministerium mit. Ministerpräsident Denys Schmyhal warf Russland vor, nicht nur die Energie- sondern auch die soziale Infrastruktur ins Visier zu nehmen. Laut Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj wurden bei der Angriffswelle vom Freitag 110 Raketen registriert, die meisten seien abgefangen worden.

Am Donnerstag waren bei russischen Angriffen auf mehrere Ziele in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine nach Angaben der ukrainischen Behörden drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden.

Jermak bat die westlichen Verbündeten erneut um weitere Militärhilfen. “Wir tun alles, um unseren Luftschutzschild zu stärken. Aber die Welt muss einsehen, dass wir mehr Unterstützung und Kraft brauchen, um diesen Terror zu stoppen”, schrieb Jermak auf Telegram. Die USA hatten am Mittwoch ihre vorerst letzte Militärhilfe für die von Russland im Februar 2022 angegriffene Ukraine im Umfang von 250 Millionen Dollar (gut 226 Millionen Euro) freigegeben. Eine Einigung auf neue Ukraine-Hilfen ab dem kommenden Jahr war zuletzt am Widerstand der oppositionellen Republikaner im US-Kongress gescheitert.

Aus Russland gab es zu der jüngsten Angriffswelle zunächst keine Äußerungen. Moskau erklärte jedoch, einen “versuchten” ukrainischen Drohnenangriff vereitelt zu haben. Dieser habe auf die Region Kursk im Westen Russlands gezielt.

Charkiws Bürgermeister Terechow sprach von einem “massiven Angriff” in drei Wellen. Die Polizei der Region Charkiw erklärte, die Stadt sei in der Früh mit Raketen vom Typ S-300 angegriffen worden, in der Stadt seien zehn Explosionen zu hören gewesen. Die regionale Militärverwaltung von Charkiw erklärte, Russland habe etwa zehn Angriffe auf die Stadt ausgeführt. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, teilte mit, es habe zwei Angriffe gegeben.