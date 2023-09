Tote bei neuen Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Bei neuen Kämpfen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie der Palästinensische Rote Halbmond im Libanon mitteilte, wurden 16 weitere Menschen verletzt, als im Lager Ain al-Hilweh am Stadtrand von Sidon im Süden des Landes eine Waffenruhe gebrochen wurde und die Kämpfe wieder aufflammten.

In Ain al-Hilweh liefern sich Kämpfer der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, die das Lager kontrollieren, seit vergangener Woche Gefechte mit Islamisten, die allerdings nicht der rivalisierenden Hamas angehören. Dabei wurden laut dem Palästinensischen Roten Halbmond mittlerweile mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Am Dienstag hatten sich ranghohe Palästinenser-Vertreter, darunter Assam al-Ahmad von der Fatah und Mussa Abu Marsuk von der Hamas, in der palästinensischen Botschaft in Beirut getroffen und laut einer Erklärung vereinbart, sich für eine Festigung der am Montag vereinbarten Waffenruhe einzusetzen. Dennoch wurde diese am Mittwoch gebrochen.

Im Lager Ain al-Hilweh leben etwa 54.000 palästinensische Flüchtlinge sowie tausende weitere Palästinenser, die vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind. Insgesamt sind im Libanon mehr als 450.000 palästinensische Flüchtlinge registriert.