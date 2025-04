Tote bei russischen Angriffen auf Dnipro und Nikopol

Von: APA/dpa/Reuters

In der Nacht auf Donnerstag sind bei einem russischen Drohnenangriff auf die Industriestadt Dnipro mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Bei russischem Artilleriebeschuss der südukrainischen Stadt Nikopol wurden laut dem Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, zwei Menschen getötet. Fünf Menschen seien verletzt worden. Die russischen Streitkräfte beschießen von ihren Stellungen jenseits des Flusses Dnipro immer wieder Nikopol.

Laut Lysak waren in Dnipro ein junges Mädchen und eine ältere Frau unter den Opfern. Er hatte zuvor zwei Tote gemeldet. 30 Menschen seien verletzt worden, darunter fünf Kinder. Sechzehn Menschen würden im Krankenhaus behandelt. Der Angriff in der Nacht auf Donnerstag habe mehrere Brände ausgelöst. Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, teilte mit, ein Angriff habe sich in einem Umkreis von 100 Metern um die Gemeindeverwaltung ereignet. Mindestens 15 Wohnhäuser seien beschädigt worden, darunter ein Studentenwohnheim, eine Bildungseinrichtung und eine Lebensmittelfabrik.

Die russischen Streitkräfte griffen nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Donnerstag mit fünf Raketen und 75 Drohnen an. 25 Drohnen seien abgefangen und zerstört worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Weitere 30 Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht, wahrscheinlich wegen elektronischen Gegenmaßnahmen. Was genau mit den verbliebenen 20 russischen Drohnen und den Raketen geschehen ist, ließ die Luftwaffe offen.

Russland schoss 71 ukrainische Drohnen ab

Die ukrainische Luftwaffe ortete russische Kampfdrohnen auch über der nahen Stadt Krywyj Rih und über der Großstadt Charkiw im Osten des Landes. Der Gouverneur der Region Charkiw meldete einen Raketenangriff auf die Stadt Izium, bei dem zwei Menschen verletzt worden seien. Aus Sumy wurden in der Nacht mehrere Explosionen nach Drohnenangriffen gemeldet.

Die russischen Streitkräfte zerstörten unterdessen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 71 ukrainische Drohnen. Betroffen seien sechs Oblaste in Russland, teilte das Ministerium mit. Allein 49 Drohnen seien über Kursk abgeschossen worden, das an die Ukraine grenzt. Auch über der Grenzregion Brjansk sowie über Orjol, Rjasan, Wladimir und Tula weiter im Landesinneren seien ukrainische Drohnen abgefangen worden.