Tote und Verletzte nach Drohnenschlägen in der Ukraine

Von: APA/dpa/Reuters

Bei russischen Angriffen mit Drohnen und Gleitbomben sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei bei einem Drohnenangriff der 52 Jahre alte Lokführer eines Zuges getöteten worden, teilten Militärgouverneur Serhij Lyssak und die Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia bei Telegram mit. Es gebe auch zwei Verletzte. Auch bei Drohnenschlägen im Kreis Kamjanske habe es zwei Tote und Verletzte gegeben, sagte Lyssak.

In Kostjantyniwka sei eine 66 Jahre alte Frau in ihrem Haus bei einem Gleitbombenangriff getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mit. Vier Menschen seien bei den russischen Schlägen verletzt worden, darunter auch drei Freiwillige, die bei der Evakuierung von Menschen halfen.

Ukraine meldet 35 Drohnenattacken

Im Gebiet Saporischschja starb laut Behörden ein 64 Jahre alter Mann nach einem Angriff mit Gleitbomben auf einer Baustelle, in mehrstöckigen Wohngebäuden seien Brände ausgebrochen, hieß es. Es gab demnach auch schwere Zerstörungen. Im Gebiet Charkiw gab es ebenfalls Berichte über neue russische Angriffe. Dabei seien in Tschuhujiw vier Menschen verletzt und mehrere Wohngebäude beschädigt worden.

Die ukrainische Flugabwehr berichtete von insgesamt 35 russischen Drohnenangriffen, deutlich weniger als in den vergangenen Tagen. Elf Drohnen seien unschädlich gemacht worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. 18 Drohnen seien an fünf Stellen eingeschlagen. Sechs Flugobjekte seien Attrappen gewesen – also ohne Sprengstoff.

Russland meldet Dutzende ukrainische Drohnenattacken

Das russische Verteidigungsministerium berichtete Freitag früh von der Zerstörung von 73 ukrainischen Drohnen. Von den Attacken seien die Gebiete Brjansk, Orjol und Moskau besonders betroffen gewesen. Zu Schäden oder Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass vier Drohnen mit Kurs auf die russische Hauptstadt zerstört worden seien. Am Flughafen Wnukowo gab es zeitweilig wegen der Drohnengefahr keine Starts und Landungen.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das attackierte Land wehrt sich dabei auch mit Drohnenangriffen im russischen Hinterland.