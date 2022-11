Gurgiser fordert Einhaltung von Schadstoff-Höchstwerten

Innsbruck – Das Transitforum Austria-Tirol hat am Montag auf die Einhaltung der von der WHO empfohlenen NO2-Grenzwerte (Stickstoffdioxid, Anm.) gepocht. Erst im Vorjahr waren diese gesenkt worden. Darüber hinaus appellierte Obmann Fritz Gurgiser in einem Schreiben an den am Dienstag tagenden Südtirol-Ausschuss des Nationalrates, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) davon zu überzeugen, sich vom “Transitschutz” zu verabschieden.

Gurgiser zitierte in dem Brief Daten von den Luftgütemessstellen im Tiroler Vomp (A12) sowie im Südtiroler Auer/Laimburg an der A22 Brennerautobahn. In beiden Fällen wurden im Jahr 2021 höhere Jahresmittelwerte gemessen, als sie die WHO empfiehlt. Er verwies darauf, dass dort in den vergangenen Jahren aber “massive Verbesserungen erreicht wurden und deshalb sehen wir uns auch zu Recht und völlig neutral als ‘Bürgerschutzmacht Südtirols’, wenn es um notwendige Reduktionen von Gesundheitsbelastungen durch den Transitverkehr nördlich und südlich des Brennerpasses geht”, meinte er.

Der Transitforum-Obmann hatte sich zuletzt verärgert gezeigt, weil Kompatscher und sein Trentiner Amtskollege LH Maurizio Fugatti (Lega) beim stellvertretenden Minister für Infrastruktur und Verkehr, Edoardo Rixi (Lega), in Rom vorgesprochen hatten, und sich über die Sanierung der Luegbrücke und den damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen ab 2025 besorgt gezeigt hatten. Für Gurgiser war dies ein “Verlassen der Euregio” (Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino). Er warf den südlichen Nachbarn mangelndes Engagement in der Transitfrage vor. Nun forderte er von den Südtirol-Ausschuss-Mitgliedern, Kompatscher zur Sitzung einzuladen und ihn “dazu veranlassen und zu motivieren, sich vom Irrweg des Schutzes der Transitlawine zu verabschieden und sich wie das Land Tirol sowie die Republik Österreich intensiv für Schutzmaßnahmen für die Anrainerschaft stark zu machen”, sagte er.