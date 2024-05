Trauerfeiern für Irans verunglückten Präsidenten begonnen

Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz haben die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten begonnen. In Tabriz im Nordwesten des Iran versammelten sich am Dienstag in der Früh tausende Menschen zu einer Zeremonie für Raisi, Außenminister Hossein Amirabdollahian und die übrigen Absturzopfer, wie das iranische Staatsfernsehen berichtete. Viele von ihnen trugen Porträts der Verstorbenen.

Andere Menschen, die sich auf dem zentralen Platz der Stadt versammelten, schwenkten Fahnen, wie Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigten. Auf einem Lastwagen wurden die mit der iranischen Flagge bedeckten Särge durch die Menschenmenge gefahren.

In seiner Rede zu Beginn der Zeremonie würdigte Irans Innenminister Ahmad Vahidi die Opfer. Die Mitglieder der iranischen Regierung hätten die Ehre gehabt, “diesem geliebten Präsidenten, diesem fleißigen Präsidenten zu dienen”, sagte er.

Präsident Raisi, Außenminister Amirabdollahian und mehrere weitere Insassen waren am Sonntag im Nordwesten des Landes bei schlechtem Wetter mit einem Hubschrauber über bergigem Gelände abgestürzt. Nach stundenlanger Suche wurde am Montag ihr Tod bestätigt.

Von Tabriz aus wird Raisis Leichnam am Dienstag in den schiitischen Wallfahrtsort Qom geflogen, bevor er am Abend in die Hauptstadt Teheran übergeführt wird. Dort ist für Mittwoch ein Trauerzug geplant, gefolgt von einer Zeremonie in Raisis Heimatstadt Mashhad im Nordosten des Landes am Donnerstag.

Nach dem Tod des Präsidenten rief die Staatsführung eine fünftägige Staatstrauer aus. Zum Interims-Präsidenten wurde Raisis bisheriger Stellvertreter Mohammed Mokhber ernannt. Die Spitzen von Regierung, Parlament und Justiz legten den 28. Juni als Termin für die Präsidentenwahl fest. Ein Anwärter auf das Präsidentenamt zeichnete sich zunächst nicht ab.