Treffen von ukrainischer und US-Delegation am Dienstag

Von: APA/Reuters

Eine ukrainische und eine US-Delegation werden sich einem Medienbericht zufolge am Dienstag in Saudi-Arabien zu Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau treffen. Das ukrainische Team werde noch einen weiteren Tag in Saudi-Arabien bleiben, um mit Vertretern der USA zu beraten, berichtete der ukrainische Sender Suspilne. Am Montag hatten in Saudi-Arabien bereits Gespräche zwischen den USA und Russland stattgefunden.

Unterdessen wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 88 Menschen bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Sumy im Nordosten verletzt. Mehrere Wohnhochhäuser, ein Krankenhaus und eine Schule seien bei den Angriffen getroffen worden, teilte der Gouverneur der Region Wolodymyr Aftiukh in einem Video mit, auf dem hohe Rauchwolken zu sehen waren. “Russland muss damit aufhören unsere Städte zu bombardieren, anstatt hohle Erklärungen über den Frieden abzugeben”, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dazu.