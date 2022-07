Bozen – Aufgrund der Trinkwasserknappheit in Kohlern hat der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi heute eine Verordnung unterzeichnet, die das Bewässern der Gärten mit dem Trinkwasser untersagt und die Bürger auffordert, sehr sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Aufgrund schwacher Niederschläge in den letzten Monaten und der fortwährenden Trockenheit und Hitze sinkt der Wasserspiegel des Kohlerer Wasserspeichers, weil die Quelle nicht genug Wasser liefert um den Verbrauch der Familien und Gastbetriebe zu decken.

Aus diesem Grund hat die Gemeinde Bozen eine Verordnung erlassen, die auf dem gesamten Gebiet Kohlern die Bewässerung mittels Trinkwasser verbietet und die betroffenen Einwohner auffordert, mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen. Das Trinkwasser darf in der genannten Zone nur für hygienisch-sanitäre und haushaltsbezogene Bedürfnisse verwendet werden.

Die Berufsfeuerwehr von Bozen wird, wenn nötig, in den nächsten Tagen Trinkwasser mit dem Tanklaster nach Kohlern transportieren, um die Wasserreserven des Speichers aufzufüllen.

Das Problem mit der Trinkwasserknappheit in der Fraktion Kohlern wiederholt sich zyklisch, zuletzt im Jahr 2017. Um dieses Problem auch langfristig zu lösen hat der städtische Dienstleister SEAB, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bozen das Projekt zur Realisierung eines Trinkwassernetzes, das mit dem städtischen Netz verbunden ist, geplant. Das Projekt umfasst auch ein Abwassernetz und soll in den kommenden Jahren realisiert werden.