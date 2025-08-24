Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump empfängt südkoreanischen Präsidenten Lee
Lee Jae Myung kommt ins Weiße Haus

Trump empfängt südkoreanischen Präsidenten Lee

Sonntag, 24. August 2025 | 22:16 Uhr
Lee Jae Myung kommt ins Weiße Haus
APA/APA/AFP/JUNG YEON-JE/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Von: APA/AFP

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag seinen südkoreanischen Kollegen Lee Jae Myung zu dessen Antrittsbesuch im Weißen Haus. Ein Schwerpunkt des Treffens dürfte der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel sein. Lee hat sich der Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea verschrieben. Trump könnte sich nach Einschätzung von Experten um eine Vermittlung zwischen den verfeindeten Nachbarländern bemühen.

Nord- und Südkorea sind auch mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Krieges im Jahr 1953 formell weiterhin im Kriegszustand. Die USA haben zehntausende Soldaten in Südkorea stationiert. Lee hatte das Präsidentenamt Anfang Juni angetreten. Sein Vorgänger Yoon Suk Yeol war wegen einer kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember seines Amtes enthoben worden. Ende Juli erzielte die südkoreanische Regierung eine Einigung im Handelsstreit mit den USA.

