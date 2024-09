Trump empfing Selenskyj in New York

Von: APA/dpa/Reuters

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seiner USA-Reise mit dem früheren US-Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump getroffen. Beide kamen in Trumps Hochhaus Trump Tower in New York zusammen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. “Es ist eine Ehre, den Präsidenten bei uns zu haben”, sagte Trump demnach. “Wir haben die gemeinsame Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine gestoppt werden muss”, sagte Selenskyj.

Trump hatte das Treffen am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz angekündigt. Selenskyj habe darum gebeten. Das letzte Treffen der beiden hatte es vor rund fünf Jahren gegeben. Trump handelte sich in seiner Amtszeit auch ein Amtsenthebungsverfahren ein, weil er versucht hatte, Selenskyj mit finanziellem Druck zur Einleitung eines Justizverfahrens gegen den Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden zu bringen.

“Wir haben eine sehr gute Beziehung und wie sie wissen, habe ich auch eine sehr gute Beziehung mit Präsident Putin”, sagte Trump im Beisein seines Gastes. Sollte er die Präsidentenwahl im November gewinnen, werde der Krieg in der Ukraine “sehr schnell” gelöst werden, bekräftigte der republikanische Politiker. Trump sieht die massive finanzielle und militärische Unterstützung der USA für die Ukraine kritisch. Erst am Mittwoch griff er den ukrainischen Präsidenten bei einer Wahlkampfveranstaltung frontal an und warf ihm vor, sich trotz US-Milliardenhilfen einem “Deal” zu Beendigung des Krieges zu verweigern.

Selenskyj sei “wahrscheinlich der größte Geschäftsmann der Welt”. so Trump. “Jedes Mal, wenn er in unser Land kam, hat er 60 Milliarden Dollar mitgenommen. Wir geben weiterhin Milliarden von Dollar an einen Mann, der sich weigert, einen Deal zu schließen, Selenskyj”, kritisierte der Ex-Präsident, der zugleich die Ukraine als praktisch “ausgelöscht” bezeichnete. Trump hatte wiederholt angekündigt, den Krieg bei einer Wiederwahl sofort beenden zu wollen. Eine Einladung Selenskyjs, die Front in der Ukraine zu besuchen, lehnte er zu Jahresbeginn ab.

Selenskyj ist derzeit für die Generalversammlung der Vereinten Nationen in den USA. In Washington traf er sich unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris, der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, um für die anhaltende Unterstützung seines Landes bei der Verteidigung gegen Russland zu werben. Die Ukraine befürchtet, dass Trump bei einer Wiederwahl einen Deal mit Aggressor Putin auf ihrem Rücken schließen könnte.