Trump: Haben mehr als 7.000 Ziele im Iran angegriffen

Von: APA/Reuters/dpa

Präsident Donald Trump hat am Montag erklärt, dass der Militäreinsatz der USA gegen den Iran in den vergangenen Tagen “mit voller Kraft” fortgesetzt worden ist. Die USA hätten seit Kriegsbeginn mehr als 7.000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen, sagte Trump. Der iranische Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Ali Larijani, kündigte unterdessen an, dass Teheran seinen Widerstand gegen die USA und Israel fortsetzen wolle.

In einem Schreiben an Muslime weltweit und an islamische Staaten erklärte er, der Iran verfolge weiterhin seinen “Weg des Widerstands gegen den großen und den kleinen Satan”. Zugleich kritisierte Larijani eine fehlende Solidarität aus anderen islamischen Ländern. Abgesehen von wenigen Ausnahmen – und auch dann nur auf politischer Ebene – sei kein Staat zu Hilfe gekommen.

Trump kritisierte außerdem den mangelnden Enthusiasmus einiger Nationen, sich an der Öffnung der Straße von Hormuz zu beteiligen. “Einige sind sehr begeistert, andere nicht”, sagte Trump im Weißen Haus. “Es sind zum Teil Länder, denen wir seit vielen, vielen Jahren geholfen haben. Wir haben sie vor schrecklichen Gefahren von außen beschützt, und sie waren nicht sonderlich begeistert. Und der Grad der Begeisterung ist mir wichtig.”

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz erteilte einer deutschen militärischen Beteiligung am Schutz von Öltankern in der Straße von Hormuz eine Absage. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis, sagte Merz bei einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten im Kanzleramt in Berlin. “Deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen.” Der Iran-Krieg sei keine Angelegenheit der NATO, betonte er.

Für den iranischen Außenminister Abbas Araqchi begünstigen Nachbarstaaten, die US-Streitkräfte beherbergten und Angriffe auf den Iran zuließen, auch aktiv die Tötung von Iranern. Hunderte iranischer Zivilisten, darunter mehr als 200 Kinder, seien bei US-israelischen Angriffen getötet worden. Diese Haltung sollte umgehend geklärt werden, fügte er in einem Beitrag auf X hinzu.

Revolutionsgarden drohen mit Angriffen auf US-Unternehmen

Unterdessen drohten die iranischen Revolutionsgarden, US-Firmen in der Region anzugreifen. “Angestellte amerikanischer Firmen” seien aufgefordert, diese Standorte sofort zu verlassen, hieß es auf der Website der Revolutionsgarden, Sepah News. Diese Gebiete würden bald ins Visier genommen, hieß es weiter.

Es blieb zunächst unklar, welche Unternehmen angegriffen werden sollen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte in der vergangenen Woche eine Liste mit möglichen Zielen des Iran im Onlinedienst Telegram veröffentlicht. Dazu zählten die Büros von Tech-Giganten wie Amazon, Google, Microsoft und Nvidia in Golfstaaten.

Indes ernannte Irans oberster Führer Mojtaba Khamenei einen früheren Chef der Revolutionsgarden zu seinem Militärberater. Der 71-jährige Mohsen Rezai sei für den Posten ausgewählt worden, berichteten die Nachrichtenagentur MEHR und andere iranische Medien am Montag. Rezai war von 1981 bis 1997 Oberkommandant der Revolutionsgarden, danach bekleidete er mehrere hochrangige politische Ämter im Iran.

Khamenei war vor gut einer Woche zum politischen und religiösen Oberhaupt des Iran gewählt worden. Sein Vater Ayatollah Ali Khamenei war am ersten Tag des Iran-Krieges am 28. Februar bei einem Luftangriff auf Teheran getötet worden. Den Posten des Militärberaters des obersten Führers im Iran hatte bisher Yahya Rahim Safavi inne. Es war zunächst unklar, ob er für Mojtaba Khamenei in der gleichen Funktion tätig ist.

Khamenei forderte die unter seinem Vater ernannten Beamten und Leiter staatlicher Institutionen am Montag in einer Erklärung auf, “ihre Arbeit fortzusetzen”.