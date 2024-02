Trump hat South Carolina so gut wie in der Tasche

Im US-Bundesstaat South Carolina hat Donald Trump gegen Nikki Haley bei den Vorwahlen so gut wie gewonnen. Laut neuesten Hochrechnungen von Edison Research am Samstag (Ortszeit), liegt er derzeit bei 60,2 Prozent der Stimmen. Seine Kontrahentin liegt dagegen nur bei 39,2 Prozent, nachdem etwa drei Viertel aller Stimmen ausgezählt waren. Damit kann der Ex-Präsident seine Siegesserie offenbar fortsetzen und steuert auf eine dritte Präsidentschaftsnominierung in Folge zu.

Trump galt zuvor schon als Favorit für den Sieg in dem südlichen US-Bundesstaat. Trotz seiner zahlreichen strafrechtlichen Vorwürfe und der Tatsache, dass Haley aus South Carolina stammt und dort bereits zwei Amtszeiten als Gouverneurin hinter sich hat, sahen die Umfragen einen deutlichen Vorsprung für ihn.

“Ich habe die republikanische Partei noch nie so geeint gesehen wie jetzt”, rief Trump seinen Anhängern in Columbia wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale zu. In seiner rund 30-minütigen Rede erwähnte er Haley kein einziges Mal. “Wir müssen Joe Biden im November schlagen”, sagte Nikki Haley am Wahlabend zu ihren Anhängern in Charleston, South Carolina und fügte hinzu: “Ich glaube nicht, dass Donald Trump Joe Biden schlagen kann.” Sie argumentierte, dass ihr Stimmenanteil zwar unter 50 Prozent liege, aber zeige, dass viele Republikaner immer noch ein ungutes Gefühl gegenüber Trump hätten.

Haley, die als politisch moderater und rhetorisch deutlich gemäßigter gilt als Trump, hatte in South Carolina auf einen Heimvorteil gehofft. Die 52-Jährige ist hier geboren und war von 2011 bis 2017 die erste Frau im Gouverneursamt des Bundesstaats. South Carolina ist ungefähr so groß wie Österreich und hat mehr als fünf Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Rund ein Viertel der Bevölkerung ist schwarz. Die Vorwahl in South Carolina war die erste Abstimmung in einem Südstaat der USA.

Trump hatte in South Carolina bereits in Umfragen knapp 30 Prozentpunkte vor Haley gelegen. In landesweiten Umfragen führt er mit noch deutlicherem Vorsprung. Der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Haley werden kaum noch Chancen eingeräumt, sich am Ende gegen Trump durchzusetzen. Dennoch hat sie sich bisher nicht geschlagen geben wollen. Die bisherigen Vorwahlen in den Bundesstaaten Iowa, New Hampshire und Nevada gewann Trump ebenfalls.

Trump-Unterstützer drängen Haley seit längerem dazu, aus dem parteiinternen Rennen auszusteigen. Vor der Abstimmung in South Carolina hatte Haley aber noch einmal deutlich gemacht, dass das Rennen noch lange nicht vorbei sei und sie nicht aufgeben wolle. Nun liegt ein besonderes Augenmerk auf dem 5. März, dem sogenannten Super Tuesday. An diesem Tag finden in 15 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen der Republikaner statt.

Trumps Sieg in Haleys Heimat untermauert einmal mehr den Rückhalt des Republikaners bei der Parteibasis. Trotz seiner juristischen Probleme hat er bei seinen Anhängern nicht an Beliebtheit eingebüßt. Es laufen vier strafrechtliche Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen seiner Versuche, das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, die er gegen den Demokraten Joe Biden verlor.

Der Sieg in South Carolina macht eine Kandidatur Trumps für die Republikaner bei der Präsidentenwahl im November wahrscheinlicher. Stand jetzt deutet alles auf ein erneutes Duell zwischen ihm und dem amtierenden Präsidenten Biden hin.

Bei den parteiinternen Vorwahlen sind je nach Partei und Bundesstaat unterschiedlich viele Delegiertenstimmen zu vergeben. Wie die Vorwahlen abgehalten werden, unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Demokraten und Republikaner folgen dabei einem jeweils eigenen System. In South Carolina entschieden die Parteianhänger am Samstag klassisch in Wahllokalen über ihren Favoriten. In wenigen anderen Bundesstaaten wird bei kleinen Parteiversammlungen, sogenannten Caucuses, abgestimmt.