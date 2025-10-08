Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
US-Präsident Donald Trump will zu Nahost-Gesprächen reisen

Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 22:05 Uhr
US-Präsident Donald Trump will zu Nahost-Gesprächen reisen
APA/APA/AFP/JIM WATSON
Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen. Die aktuellen Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen sehr gut, so Trump am Mittwoch vor Journalisten in Washington. Er daher werde “möglicherweise” in den Nahen Osten reisen. “Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut.” Trump fügte hinzu, dass dies “vielleicht schon am Sonntag” der Fall sein könnte.

