Trump schließt Anwendung von Art Notstandsrecht nicht aus

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump erwägt, bei Protesten in Los Angeles das Notstandsrecht anzuwenden. Er könnte den “Insurrection Act” nutzen, um das Militär im Inland einzusetzen, um die Ordnung wiederherzustellen. Trump nannte einige Demonstranten “Aufständische” und meinte, viele seien bezahlt. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wies Vorwürfe zurück, er gehe nicht gegen Unruhestifter vor. Außerdem kritisierte er Trumps Begnadigungen von Kapitol-Stürmern.

Trump sagte am Dienstag vor Reportern im Weißen Haus: “Wenn es einen Aufstand gibt, würde ich mich auf jeden Fall darauf berufen. Wir werden sehen.” In Los Angeles habe es dieses Mal bestimmte Orte gegeben, an denen man die Lage als Aufstand hätte bezeichnen können, fuhr er fort. Eine Anwendung des “Insurrection Acts” wäre Fachleuten zufolge notwendig, damit die Nationalgarde und die Marineinfanteristen weitgehendere Befugnisse hätten. Das Gesetz von 1807 erlaubt dem Präsidenten in Ausnahmesituationen, das Militär im Inland einzusetzen und sich an Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt.

Trump bezeichnete einige Demonstranten als “Insurrectionists”, also Aufständische oder Aufrührer. “Das sind bezahlte Leute in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen.” Er führte aber nicht aus, von wem die Demonstranten Geld bekommen haben sollen. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, so der Präsident. Man müsse aber sehen, was später passieren werde. “Ich habe die Gewalt in LA gestoppt.” Er betonte, dass die Nationalgarde so lange in der Stadt bleibe, bis es keine Gefahr mehr gebe.

Newsom kontert Vorwurf der US-Regierung

Unterdessen wies Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom Vorwürfe der US-Regierung zurück, nicht gegen Unruhestifter vorzugehen. “Die Einzigen, die Aufständische verteidigen, sind Sie und @realDonaldTrump”, schrieb der Demokrat auf der Online-Plattform X als Reaktion auf einen Post von Stephen Miller, dem stellvertretenden Stabschef von US-Präsident Donald Trump. “Oder tun wir so, als hätten Sie nicht 1.500 von ihnen begnadigt?”, schob er nach.

Damit spielte Newsom offenkundig darauf an, dass Trump kurz nach seinem Amtsantritt alle Anhänger begnadigt hatte, die wegen der Attacke auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 verurteilt worden waren. Unter ihnen waren auch Mitglieder der rechtsradikalen Gruppen “Oath Keepers” und “Proud Boys”, die eigentlich teils hohe Haftstrafen hätten absitzen müssen. Insgesamt waren mehr als 1.000 Menschen von den Begnadigungen betroffen.

Hegseth: Soldaten dienen dem Schutz der Einwanderungsbehörde

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigte in der Zwischenzeit die Entsendung der Nationalgarde. Die Einwanderungsbehörde ICE habe in jedem US-Staat des Landes das Recht, “sicher zu operieren”, sagte er bei einer Anhörung in einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Unter der vorherigen Regierung sei die Behörde nicht in der Lage gewesen, ihre Arbeit auszuführen – das gelte nicht nur für Los Angeles.

Bei den Protesten gab es Fälle von Sachbeschädigung und Plünderung. Als Demonstranten auseinandergetrieben worden seien, hätten “Übeltäter” aus der Menge Geschäfte geplündert und Eigentum beschädigt, teilte die Polizei in Los Angeles am Dienstag auf der Plattform X mit. Auch die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, kritisierte dort ein solches Verhalten: “Um es klar zu sagen: JEDER, der die Innenstadt verwüstet oder Geschäfte geplündert hat, schert sich nicht um unsere Einwanderergemeinschaften.” Man werde entsprechende Personen zur Rechenschaft ziehen.

Die “Los Angeles Times” berichtete, dass es in der Innenstadt bis Dienstagfrüh zu Auseinandersetzungen zwischen einer kleinen Gruppe von Menschen und der Polizei kam. Verglichen mit dem Vortag sei es aber deutlich ruhiger gewesen. Das US-Verteidigungsministerium schätzt die Kosten für die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde und von Marineinfanteristen nach Los Angeles auf 134 Millionen US-Dollar.