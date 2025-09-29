Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump und Pentagonchef Hegseth treffen US-Militärspitze
Treffen auf dem Militärstützpunkt Quantico geplant

Trump und Pentagonchef Hegseth treffen US-Militärspitze

Montag, 29. September 2025 | 21:31 Uhr
Treffen auf dem Militärstützpunkt Quantico geplant
APA/APA/AFP/WIN MCNAMEE
Schriftgröße

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth kommen am Dienstag mit der US-Militärspitze zusammen. Medienberichten zufolge findet das Treffen auf dem Militärstützpunkt Quantico im US-Staat Virginia südlich von Washington statt. Im Mai hatte Verteidigungsminister Hegseth deutliche Einschnitte bei der Zahl der aktiven Vier-Sterne-Generäle und Admiräle angekündigt. Unklar ist, ob weitere Kürzungen geplant sind oder ob es um etwas Anderes geht.

Trump bezeichnet sich immer wieder als Präsident des “Friedens”. Kürzlich hatte er Hegseth allerdings zum “Kriegsminister” ernannt. Zudem setzt Trump das Militär im Inland in Städten wie Los Angeles oder Washington ein. Inzwischen hat der Präsident auch einen Einsatz der Nationalgarde in Portland angeordnet. Dagegen wehren sich die Stadt und der US-Staat Oregon juristisch.

