Trump und Putin planen Telefonat zum Ukraine-Krieg

Trump will Krieg beenden

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen am Dienstag bei einem Telefonat über eine mögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine sprechen. Der Kreml bestätigte nach einer Ankündigung Trumps, dass das Telefonat tatsächlich vorbereitet werde. Vor seinem Telefonat betonte Trump: “Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Präsident Putin.” Es sei noch viel Arbeit nötig, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

“Viele Elemente eines endgültigen Abkommens sind vereinbart worden, aber es bleibt noch viel zu tun”, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Der US-Präsident will den Krieg nach eigenen Angaben so schnell wie möglich beenden.

Rubio: Näher an Frieden als vor zwei Wochen

Sein Außenminister Marco Rubio betonte, dass man näher an einem Frieden dran sei “als vor zwei Wochen oder vor sechs Monaten”. Gleichzeitig betonte er: “Ich glaube nicht, dass sich bisher irgendjemand zu unserer Zufriedenheit bewegt hat.” Mit Blick auf ein Treffen in Saudi-Arabien vergangene Woche sagte Rubio, dass man von Kiew gute Zugeständnisse bekommen habe.

Bei den dortigen Gesprächen hatten Rubio und Sicherheitsberater Mike Waltz die Ukraine von einer 30-tägigen Feuerpause überzeugt. Die Waffenruhe solle gelten, wenn auch Moskau sich daran halte. “Und jetzt müssen wir so etwas auch von den Russen bekommen”, betonte Rubio.

Zweites Telefonat der beiden Staatsoberhäupter

Die Ukraine verteidigt sich seit gut drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Das geplante Telefonat zwischen Trump und Putin wäre das nach offiziellen Angaben das zweite Telefonat der beiden Präsidenten nach einem ersten Gespräch im Februar, seit Trump wieder im Amt ist.

Ein erstes Gespräch gab es im Februar. Putin lobte zuletzt zwar Trumps Bemühungen um eine Lösung. Auf den US-Vorschlag zu einer 30-tägigen Waffenruhe reagierte er aber bisher zurückhaltend und sieht die Bedingungen dafür nicht erfüllt.