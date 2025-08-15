Trump und Putin starteten Gipfel in Alaska

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben am Freitag (Abend MESZ) ihr Gipfeltreffen in Alaska begonnen. Auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage begrüßten sie einander auf einem roten Teppich lächelnd mit einem Handschlag. Hauptthema des ersten bilateralen Treffens von Trump und Putin seit sieben Jahren ist die Zukunft der Ukraine. Ein zunächst geplantes Vier-Augen-Gespräch wurde unterdessen durch ein Meeting zu sechst ersetzt.

Auf US-Seite seien dann neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff dabei, hieß es aus dem Weißen Haus. Putin wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow begleitet.

Bei einem Mittagessen danach würden dann seitens der USA auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend sein, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Ursprünglich hatte es geheißen, Trump und Putin würden ein Vier-Augen-Gespräch (nur mit Übersetzern) führen.

Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille – die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger. Das Treffen könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit.

Lächelnde Begrüßung und Fahrt in einem Auto

Die beiden kamen sich lächelnd auf einem roten Teppich nach der Landung auf dem Militärflugplatz entgegen, wie auf Live-Bildern im Fernsehen zu sehen war. Nach einem Foto auf einer kleinen Bühne stiegen beide überraschend in ein Auto und fuhren gemeinsam zum Tagungsort. Zuvor hatte Trump in seiner Air Force One auf den Gast aus Moskau gewartet.

Der US-Präsident stellte ein positives Ergebnis in Aussicht, schloss aber auch ein rasches Ende des Gipfels nicht aus. “Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren”, sagte der Republikaner dem Sender Fox News während des Hinflugs. Die erneute Nachfrage, ob er das Treffen im Zweifel verlassen würde, beantwortete Trump mit: “Das würde ich.”

Trump drängte erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine “Ich will eine Waffenruhe”, sagte der Republikaner vor der Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. “Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt”. Nichts sei in Stein gemeißelt.

Trump: “Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe”

Trump betonte, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: “Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein.” Er werde aber auch keine Vereinbarungen über die Ukraine ohne Einbezug Kiews zu schließen, so Trump. Er wolle Putin an den Verhandlungstisch bringen, um den Krieg zu beenden. Beide Männer hätten großen Respekt voreinander, betonte der US-Präsident.

Impuls für Kriegsende oder Ausverkauf der Ukraine?

Das Treffen könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit. Befürchtet wird, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, ohne Kiew einzubeziehen. Gebietsabtretungen lehnt die Ukraine strikt ab. Es ist auch möglich, dass das Treffen weitgehend ergebnislos endet.

Trump sagte vor Reportern in der Air Force One, er werde mit Putin zwar über den “Austausch” von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen: “Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln.” Die Ukraine, die Europäer und Trump fordern eine umfassende Waffenruhe. Angreifer Russland ist bisher jedoch nicht von Maximalforderungen in dem Krieg abgerückt.

Das Land, um das es geht, fehlt – Erfolg für Putin

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj, der das Treffen aus der Ferne verfolgen muss, äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Dreiertreffen mit Trump und Putin. Unterstützer Kiews protestierten unterdessen in Anchorage gegen Putins Besuch in den USA. Russland will nach bisherigen Angaben die zu großen Teilen besetzten ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk komplett haben – und könnte dafür im Gegenzug potenziell bereit sein, sich aus anderen besetzten Flächen zurückzuziehen.

Mit der Einladung in die USA holt Trump Kremlchef Putin noch ein deutliches Stück weiter aus der Isolation des Westens. Trump nannte ihn vor den Gipfel dabei einen “klugen Kerl”. Der US-Präsident hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder anerkennend und respektvoll gegenüber Putin geäußert, der Russland mit harter Hand zunehmend autoritär regiert. Nach Treffen in seiner ersten Amtszeit hatte Trump immer wieder Standpunkte von Putin übernommen.

In den vergangenen Wochen hatte er allerdings auch mehrfach Frustration über Putin geäußert und dessen Bereitschaft für Friedensverhandlungen infrage gestellt. Auf dem Weg nach Alaska betonte Trump auch das wirtschaftliche Interesse Russlands an den USA. Eine Zusammenarbeit werde es ohne Frieden in der Ukraine aber nicht geben. Wenn Putin keinen Deal wolle, drohten schwere wirtschaftliche Konsequenzen. Zuletzt hatten die USA mit angedrohten Strafzöllen Druck auf russische Handelspartner ausgeübt.

Europäer wollen erst Waffenruhe

Auf Initiative von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versuchten die europäischen Verbündeten der Ukraine in den Tagen vor dem Gipfel, eine gemeinsame Linie mit den USA zu finden. Zu den Forderungen aus Europa, die Merz im Voraus aufgelistet hatte, gehört, dass die Ukraine bei einem Folgetreffen mit am Tisch sitzen müsse. Vor dem Beginn von Verhandlungen sei eine Waffenruhe notwendig. Wenn über Territorialfragen gesprochen werde, müsse der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt sein, hieß es. Eine völkerrechtliche Anerkennung russischer Eroberungen schloss Merz aus.

Zudem brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien und müsse eine starke Armee behalten. Auf der Reise nach Anchorage zeigte sich der US-Präsident offen für Sicherheitsgarantien, die aber zusammen mit den europäischen Staaten verfolgt werden müssten. Unklar ist aber, wie diese aussehen sollen.

Treffen als Vorstufe?

Der US-Präsident setzt auf ein potenzielles zweites Treffen und stellt das jetzige als eine Art Vorstufe dar. Putin und Selenskyj sollten dann aus Sicht der US-Seite zusammenkommen. “Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein – denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen”, sagte Trump.

Putin äußerte sich zuletzt lobend über die US-Regierung. Sie unternehme “recht energische und aufrichtige Anstrengungen”, um die Kämpfe in der Ukraine zu beenden und zu Vereinbarungen zu kommen, die im Interesse aller beteiligten Seiten lägen. Gleichwohl hatte er selbst immer wieder harte Bedingungen gestellt für eine Waffenruhe – darunter etwa der Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Russland war im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert.

Selenskyj: Russland tötet vor Gipfel weiter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland warf kurz vor dem Gipfel indes mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. “Es gibt weder einen Befehl, noch irgendwelche Signale aus Moskau, dass es sich darauf vorbereitet, diesen Krieg zu beenden”, sagte Selenskyj am Freitag in einer Videobotschaft. “Sie töten auch am Tag der Verhandlungen.”

Weiters drängte Selenskyj erneut auf ein gemeinsames Dreier-Treffen mit Trump und Putin. “Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich”, sagte Selenskyj. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.